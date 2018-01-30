Источник: модернизация тяжелого крейсера "Петр Великий" начнется в 2020 году



Атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Атомный ракетный крейсер "Петр Великий".Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Ожидается, что его модернизация займет от четырех до пяти лет

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" начнутся в 2020 году еще до окончания работ на однотипном "Адмирале Нахимове". Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

"Петр Великий" встанет на ремонт не позднее 2020 года, ожидается, что его модернизация займет от четырех до пяти лет, то есть в два раза быстрее, чем у "Нахимова". Мы надеемся, что это станет возможным благодаря получению нужного финансирования", - сказал собеседник агентства.

В то же время президент Объединенной судостроительной корпорации (куда входит "Севмаш") Алексей Рахманов в ответ на просьбу корр. ТАСС прокомментировать возможное изменение сроков ремонта крейсера "Петр Великий" заявил: "У меня нет такой информации".

По словам источника ТАСС в ОПК, первоначально планировалось начать модернизацию "Петра Великого" после окончания работ на "Адмирале Нахимове", чтобы иметь в составе ВМФ хотя бы один корабль такого класса. "Однако в связи с задержкой работ на " Нахимове" до 2022 года это не представляется возможным - эксплуатационного ресурса у флагмана Северного флота не хватит, чтобы быть на плаву до этого срока", - пояснил источник.

История службы и модернизации

Тяжелые атомные ракетные крейсера проектов 1144 и 11442 (шифр "Орлан") строились в СССР и России в 1974-1998 годы, флоту сдано четыре таких корабля. Первые два выведены из боевого состава флота еще в 1990-х годах. Третий корабль серии - "Адмирал Нахимов" (бывший "Калинин") - был законсервирован в 1997 году. Весной 2013 года был подписан контракт на его ремонт и модернизацию силами "Северного машиностроительного предприятия" (город Северодвинск Архангельской области), осенью 2014 года крейсер поставили в сухой док.

Как сообщил в конце декабря 2017 года Рахманов, сдача обновленного "Нахимова" флоту запланирована на 2021 год. По его словам, глубокая модернизация "сопоставима со строительством нового корабля".

Сроки начала ремонта четвертого крейсера - "Петр Великий" (бывший "Юрий Андропов") - ранее не назывались.

По данным источников ТАСС в ОПК, в ходе модернизации планируется перевооружить крейсера проекта 11442 на новые ракеты "Оникс", "Калибр" и гиперзвуковые "Циркон" (вместо нынешних "Гранитов"). Также на кораблях, как ожидается, будут установлены современные зенитные ракетные комплексы, системы связи, навигации, жизнеобеспечения и др.

Тяжелые крейсера проекта 11442 - одни из самых крупных надводных кораблей российского флота - имеют длину 250 метров, полное водоизмещение более 26 тысяч тонн. Основное вооружение кораблей - 20 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет "Гранит". Дальность плавания кораблей за счет использования атомной энергетической установки считается неограниченной. Россия и США - единственные страны, имеющие в составе своих флотов корабли такого класса.