Источник: модернизация тяжелого крейсера "Петр Великий" начнется в 2020 году
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Атомный ракетный крейсер "Петр Великий".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС
Ожидается, что его модернизация займет от четырех до пяти лет
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" начнутся в 2020 году еще до окончания работ на однотипном "Адмирале Нахимове". Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
"Петр Великий" встанет на ремонт не позднее 2020 года, ожидается, что его модернизация займет от четырех до пяти лет, то есть в два раза быстрее, чем у "Нахимова". Мы надеемся, что это станет возможным благодаря получению нужного финансирования", - сказал собеседник агентства.
В то же время президент Объединенной судостроительной корпорации (куда входит "Севмаш") Алексей Рахманов в ответ на просьбу корр. ТАСС прокомментировать возможное изменение сроков ремонта крейсера "Петр Великий" заявил: "У меня нет такой информации".
По словам источника ТАСС в ОПК, первоначально планировалось начать модернизацию "Петра Великого" после окончания работ на "Адмирале Нахимове", чтобы иметь в составе ВМФ хотя бы один корабль такого класса. "Однако в связи с задержкой работ на " Нахимове" до 2022 года это не представляется возможным - эксплуатационного ресурса у флагмана Северного флота не хватит, чтобы быть на плаву до этого срока", - пояснил источник.
История службы и модернизации
Тяжелые атомные ракетные крейсера проектов 1144 и 11442 (шифр "Орлан") строились в СССР и России в 1974-1998 годы, флоту сдано четыре таких корабля. Первые два выведены из боевого состава флота еще в 1990-х годах. Третий корабль серии - "Адмирал Нахимов" (бывший "Калинин") - был законсервирован в 1997 году. Весной 2013 года был подписан контракт на его ремонт и модернизацию силами "Северного машиностроительного предприятия" (город Северодвинск Архангельской области), осенью 2014 года крейсер поставили в сухой док.
Как сообщил в конце декабря 2017 года Рахманов, сдача обновленного "Нахимова" флоту запланирована на 2021 год. По его словам, глубокая модернизация "сопоставима со строительством нового корабля".
Сроки начала ремонта четвертого крейсера - "Петр Великий" (бывший "Юрий Андропов") - ранее не назывались.
По данным источников ТАСС в ОПК, в ходе модернизации планируется перевооружить крейсера проекта 11442 на новые ракеты "Оникс", "Калибр" и гиперзвуковые "Циркон" (вместо нынешних "Гранитов"). Также на кораблях, как ожидается, будут установлены современные зенитные ракетные комплексы, системы связи, навигации, жизнеобеспечения и др.
Тяжелые крейсера проекта 11442 - одни из самых крупных надводных кораблей российского флота - имеют длину 250 метров, полное водоизмещение более 26 тысяч тонн. Основное вооружение кораблей - 20 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет "Гранит". Дальность плавания кораблей за счет использования атомной энергетической установки считается неограниченной. Россия и США - единственные страны, имеющие в составе своих флотов корабли такого класса.
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29.01.2018
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hroft
38
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№1
30.01.2018 02:08
Два линкора наших!вот это будет реальная мощь если все получится.Надеюсь "Варяг" и "Москва" тоже модернизацию пройдут
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Военкор
193
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№2
30.01.2018 05:59
До 2022 года!!!!!!!! Короче всё понятно - "Нахимов" войдёт в состав флота в году этак 2030, не раньше!
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