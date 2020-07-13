В России появятся серия атомных эсминцев и сверхзвуковой бизнес-джет

Оборонно-промышленный комплекс готов к реализации амбициозных проектов

Их как минимум два: создание сверхзвукового 30-местного бизнес-джета и строительство серии из шести атомных эсминцев нового поколения. Самолет, как надеются в Объединенной авиастроительной корпорации, станет надежным подспорьем «для бизнесменов, чиновников высокого уровня и всех, для кого время является абсолютным приоритетом». А новые корабли выведут наш флот на океанские просторы, став современной заменой крейсерам типа «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий». Эти тезисы легко читаются в годовом отчете ПАО «Туполев» и прозвучали на пресс-конференции главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, посвященной Дню кораблестроителя.

Масштаб поставленных задач впечатляет. Особенно тем, что ОПК ставит их сам себе. История сверхзвукового суперджета началась с визита Владимира Путина в январе 2018 года на Казанский авиационный завод холдинга «Туполев» (входит в ОАК), где строятся стратегические бомбардировщики Ту-160. Посмотрев на самолет, глава государства высказал мнение, что хорошо бы сделать такой же пассажирский. Глава ОАК Юрий Слюсарь тут же ответил, что такие наработки уже есть. А министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» рассказал, что работы по новому направлению идут аж с 2017 года. На эти цели потрачено 1,4 млрд руб. Предполагается создание компактного сверхзвукового джета, на 16–19 мест, со скоростью полета примерно 2000–3000 км/час – рассказал Мантуров.

В отчете «Туполева» машина изменила характеристики: «На высоте 11 км самолет сможет развить скорость около 2000 км/час, при этом взлетная масса воздушного судна составит порядка 70 т, с количеством мест в салоне около 30», – говорится в отчете. Конкретизируются и сроки: «При благоприятном исходе в 2020–2022 годах должно быть разработано ТЗ на демонстратор самолета и проведены натурные исследования; в период 2022–2026 годов начаты эскизно-техническое и рабочее проектирование самолета». Концепцию создания такой машины в «Туполев» обосновывают необходимостью «оперативной доставки пассажиров со сверхзвуковой скоростью до двух МАХов на расстояние до 8000 км».

Собственно, после слов о «благоприятном исходе» и рассуждениях о бизнесменах, для которых время «является абсолютным приоритетом», можно смело списывать весь проект со счетов. В первом случае производитель поставил под вопрос способность разработать новую машину, подстраховавшись заявлением о «форс-мажоре». Во второй формулировке еще больше проблем: она говорит, что никакого бизнес-обоснования проекта не существует. Если в отношении чиновников «высокого уровня» еще все понятно, то кто эти бизнесмены, способные выкупить групповой тур из Москвы на Дальний Восток, и как часто они туда будут летать?

Вопрос не праздный. В отличие от пассажирского Sukhoi Superjet 100, использующего французский двигатель SaM146 и поэтому допущенного к полетам по всему миру, новый сверхзвуковой бизнес-джет получит, по всей видимости, исключительно отечественный двигатель. Можно предположить – военный, из-за чего полеты в Европу и Америку с высокой вероятностью станут для него невозможны. Хотя бы потому, что по шумности и экологичности его никогда не сертифицируют.

Есть и еще один нюанс непреодолимой силы. Это реформа ОАК, за проведение которой отвечает председатель Совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Анатолий Сердюков. По его решению уже объединились два вертолетных КБ «Миля» и «Камова». В настоящее время сливаются «Сухой» и «МиГ». По данным «НВО», в рамках этого процесса предстоит сократить общее количество сотрудников компаний с 2500 (1200 на «Сухом» и 1300 на «МиГе) до 100 человек. Утруска пройдет в три этапа: первый в сентябре с.г., затем в январе и, наконец, в июне 2021 года.

Параллельно «подрежут» и сам ОАК. Из 650 сотрудников к следующему году планируют оставить не более сотни. При этом в планах передать на аутсорсинг все вопросы управления персоналом, финансы, информтехнологии. Что-то в виде допнагрузки отдать на отдельные заводы корпорации. Например, возложить обязанность закупать металл не только для себя, но и для всех остальных предприятий ОАК. При этом до сих пор не решена и судьба самих авиазаводов. По неофициальной информации, Анатолий Сердюков предполагает оптимизировать и их количество, сократив как минимум три. Например, Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова, где выпускают бомбардировщики Су-34. От гибели предприятие спас только контракт с Минобороны на модернизацию партии этих машин, что, впрочем, не решает проблему в целом. Ведь модернизировать можно и на других заводах. На этом фоне ясно, что реформа коснется и «Туполева». До бизнес-джетов ли будет ему?

С эсминцами «Лидер» история проще. Корабль существует исключительно в виде макета. Его неоднократно демонстрировали на выставках и сообщали, что он заменит сразу три класса кораблей в составе ВМФ России: собственно, эсминцы, большие противолодочные корабли (БПК) и, возможно, ракетные крейсера проекта 1144 типа «Орлан». По словам бывшего замминистра обороны Юрия Борисова, благодаря атомной энергетической установке корабль сможет обеспечить постоянное присутствие российского флота в Мировом океане. Он сможет развивать скорость до 30 узлов, а его вооружение должно быть сопоставимо с американскими ракетными эсминцами типа Arleigh Burke.

Проект предусматривает, что на борту суперэсминца будет установлено 200 ракет большой дальности «Калибр», противокорабельных сверхзвуковых «Оникс». В перспективе с появлением гиперзвукового оружия «Цирконов» «Лидер» станет первым кораблем, на котором будет установлена морская версия зенитной ракетной системы С-500 «Прометей». Известно, что этот комплекс будет универсальным и сможет бороться не только с крылатыми, баллистическими ракетами, самолетами и вертолетами противника, но и поражать цели в космосе. Например, атакующие гиперзвуковые летательные аппараты, спутники и космические платформы.

«Объединенная судостроительная корпорация готова строить атомные эсминцы «Лидер», но заказа от Минобороны пока нет. Если такой заказ будет размещен, мы его обязательно построим и даже знаем где», – сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

Учитывая, что ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из-за потери плавдока и свободных от коммерческих заказов верфей затягивается, в слова руководителя судостроительной отрасли не очень верится. Тем более что, например, строительство двух десантных вертолетоносцев ОСК вынуждена была передать частному подрядчику. Так что строительство эсминцев вне зависимости от желания или нежелания Минобороны будет плавно смещаться в будущее. Тем более что в госпрограмме вооружения о них вообще не идет речи. «Зато в следующем году корпорация начнет строительство круизного лайнера на 3,5 тыс. пассажиров», – сообщил Алексей Рахманов.