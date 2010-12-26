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Глава ОСК заявил, что крейсер "Адмирал Нахимов" будет вооружен "до зубов"

26.12.2017 ТАСС 104 0
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Адмирал Нахимов
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник: © РИА Новости / Олег Ласточкин

Сдача обновленного судна запланирована на 2021 год

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Тяжелый атомный крейсер "Адмирал Нахимов" в ходе модернизации получит совершенно новое оружие, которое "неприятно удивит" любого противника. Об этом журналистам рассказал президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Количество нового вооружения, которое будет на этом корабле, неприятно удивит любого возможного противника. Этот корабль будет вооружен до зубов", - сказал он.

Рахманов напомнил, что сдача обновленного крейсера флоту запланирована на 2021 год. При этом пока неизвестно, будет ли поставлен на ремонт вслед за ним флагман Северного флота - однотипный "Нахимову" "Петр Великий".

"Глубокая модернизация приводит к бюджетам, сопоставимым со строительством нового корабля. Флот этот вопрос сейчас рассматривает", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос о возможном ремонте второго тяжелого атомного ракетного крейсера.

"Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года имел название "Калинин". Он был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. Корабль спустили на воду 25 апреля 1986 года, а 30 декабря 1988 года он пополнил боевой состав ВМФ России.

Весной 2013 года был заключен государственный контракт на ремонт и модернизацию корабля, который был поставлен в сухой док "Севмаша" осенью 2014 года. В результате модернизации крейсер будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками.
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Пётр Великий
Компании
ОСК
Севмаш
Сухой ПАО
Проекты
1144 Орлан
СФ

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