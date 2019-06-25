Войти
25.06.2019
ЦАМТО

На верфи GD Bath Iron Works состоялась церемония крещения эсминца УРО "Дэниел Инуе"

587
0
0
Источник изображения: Фото: Associated Press

ЦАМТО, 24 июня. Как сообщает Associated Press, 22 июня на предприятии компании General Dynamics Bath Iron Works в Бат (шт.Мэн) состоялась церемония крещения нового эсминца УРО (DDG-118) "Дэниел Инуе" класса "Арли Берк".

DDG-118 станет 68-м эскадренным миноносцем класса "Арли Берк" и 37-м кораблем этого типа, построенным компанией General Dynamics Bath Iron Works (GDBIW). Церемония закладки киля DDG-118 состоялась 14 мая 2018 года. Планируется, что эсминец "Дэниел Инуе" будет передан ВМС США в 2020 ф.г.

DDG-118 будет построен в текущей версии Флай-2A с системой управления оружием "Иджис" Baseline 9, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающие поражение воздушных угроз и противоракетную оборону.

Эсминцы класса "Арли Берк" – многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач как в мирное, так и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной/противоракетной обороны.

Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works 1 декабря 2018 года в боевой состав ВМС США вошел эскадренный миноносец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк".

В стадии постройки на предприятии General Dynamics Bath Iron Works также находятся эскадренные миноносцы (DDG-120) "Карл М.Левин", (DDG-122) "Джон Басилон, (DDG-124) "Харви С.Барнум".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Mark 41
sm-3
Иджис
Компании
BIW
General Dynamics
Проекты
2020-й год
Похожие новости
06.05.2019
Морская угроза России: у США появится новый фрегат
11.10.2018
На верфи Huntington Ingalls Industries состоялась церемония крещения эсминца DDG-121 класса "Арли Берк"
21.06.2018
ВМС США приняли эсминец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк"
16.01.2013
Рабочие лошадки
08.10.2012
Восточный рубеж американской ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 16:46
  • 19
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 25.06 16:45
  • 8
Российское оружие лишают Божьей силы
  • 25.06 16:31
  • 8
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 25.06 14:01
  • 9
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 25.06 13:41
  • 3
Перископ в крышу в БТР/MRAP для: 1) анти-РПГ на весь борт, 2) огня в круговую, 3) обзора в круговую. Чертежи.
  • 25.06 13:22
  • 2
Атака сверху: как Грузия поможет США бомбить Иран
  • 25.06 13:20
  • 2
Хуситы нанесли удар по саудовскому аэропорту
  • 25.06 13:07
  • 64
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 25.06 12:23
  • 105
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 25.06 12:19
  • 27
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 25.06 11:49
  • 5
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 25.06 11:37
  • 33
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 25.06 11:33
  • 3
Искусственный интеллект – это и риски, и возможности
  • 25.06 08:51
  • 1
Проблема с рассылкой
  • 25.06 04:48
  • 8
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета