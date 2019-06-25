На верфи GD Bath Iron Works состоялась церемония крещения эсминца УРО "Дэниел Инуе"

ЦАМТО, 24 июня. Как сообщает Associated Press, 22 июня на предприятии компании General Dynamics Bath Iron Works в Бат (шт.Мэн) состоялась церемония крещения нового эсминца УРО (DDG-118) "Дэниел Инуе" класса "Арли Берк".

DDG-118 станет 68-м эскадренным миноносцем класса "Арли Берк" и 37-м кораблем этого типа, построенным компанией General Dynamics Bath Iron Works (GDBIW). Церемония закладки киля DDG-118 состоялась 14 мая 2018 года. Планируется, что эсминец "Дэниел Инуе" будет передан ВМС США в 2020 ф.г.

DDG-118 будет построен в текущей версии Флай-2A с системой управления оружием "Иджис" Baseline 9, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающие поражение воздушных угроз и противоракетную оборону.

Эсминцы класса "Арли Берк" – многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач как в мирное, так и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной/противоракетной обороны.

Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works 1 декабря 2018 года в боевой состав ВМС США вошел эскадренный миноносец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк".

В стадии постройки на предприятии General Dynamics Bath Iron Works также находятся эскадренные миноносцы (DDG-120) "Карл М.Левин", (DDG-122) "Джон Басилон, (DDG-124) "Харви С.Барнум".