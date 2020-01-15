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ЦАМТО

На верфи General Dynamics заложен киль эсминца УРО (DDG-122) "Джон Бейзилон"

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Источник изображения: Фото: General Dynamics Batch Iron Works

ЦАМТО, 14 января. Как сообщило командование кораблестроения и вооружения ВМС США, 10 января на предприятии General Dynamics Bath Iron Works (GDBIW) состоялась церемония закладки киля эсминца (DDG-122) "Джон Бейзилон" класса "Арли Берк".

DDG-122 станет 72-м эскадренным миноносцем класса "Арли Берк". Корабль будет построен GDBIW в текущей версии "Флай-2A" с системой управления оружием "Иджис" Baseline 9, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающие поражение воздушных угроз и противоракетную оборону.

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное время и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной мощи. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, выполнять задачи командования и управления, а также решать задачи ПВО/ПРО.

Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works 1 декабря 2018 года в боевой состав ВМС США вошел эскадренный миноносец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк".

В стадии постройки на предприятии General Dynamics Bath Iron Works также находятся эскадренные миноносцы (DDG-118) "Дэниел Инуе", (DDG-120) "Карл М.Левин", (DDG-124) "Харви С.Барнум" и (DDG-127) "Патрик Галлахер".

GDBIW также заключила контракт на постройку еще шести эсминцев класса "Арли Берк", которые будут выполнены в конфигурации "Флай-3" с расширенными возможностями по ПВО/ПРО.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Mark 41
sm-3
Иджис
Компании
BIW
General Dynamics
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