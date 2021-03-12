General Dynamics Bath Iron Works передала ВМС США эсминец (DDG-118) "Дэниел Инуе" класса "Арли Берк"

ЦАМТО, 11 марта. Командование кораблестроения и вооружения ВМС США объявило о состоявшейся 8 марта приемке построенного судостроительной компанией General Dynamics Bath Iron Works эскадренного миноносца УРО (DDG-118) "Дэниел Инуе" класса "Арли Берк".

Передача корабля была произведена после успешного завершения серии швартовных и ходовых испытаний.

DDG-118 построен в версии Флай-2A с системой управления оружием "Иджис" Baseline 9, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающие поражение воздушных угроз и противоракетную оборону. Церемония закладки киля DDG-118 состоялась 14 мая 2018 года, церемония крещения – 22 июня 2019 года.

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной/противоракетной обороны.

Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works 1 декабря 2018 года в боевой состав ВМС США вошел эскадренный миноносец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк".

В стадии постройки на предприятии General Dynamics Bath Iron Works находятся эскадренные миноносцы (DDG-120) "Карл М.Левин", (DDG-122) "Джон Бейзилон", (DDG-124) "Харви С.Барнум", (DDG-126) "Луи Х.Уилсон-младший", (DDG-127) "Патрик Галлахер" и (DDG-130) "Уильям Шаретт" класса "Арли Берк", а также эсминец (DDG-1002) "Линдон Б.Джонсон" класса "Зумвальт".