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ЦАМТО

На верфи General Dynamics состоялась церемония крещения эсминца УРО (DDG-122) "Джон Бейзилон"

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DDG-51 класса "Арли Берк"
Церемония крещения эсминца УРО DDG-51 класса "Арли Берк", (DDG-122) "Джон Бейзилон".
Источник изображения: GDBIW

ЦАМТО, 23 июня. По информации командования ВМС США, на верфи General Dynamics Bath Iron Works (GD BIW) в Бат (шт.Мэн) 18 июня состоялась церемония крещения эсминца УРО DDG-51 класса "Арли Берк", (DDG-122) "Джон Бейзилон".

Резка стали для строительства DDG-122 началась в мае 2017 года, закладка киля состоялась в январе 2020 года. "Джон Бейзилон" станет 72-м эскадренным миноносцем класса "Арли Берк".

Корабль будет построен GD BIW в текущей версии Флай-2A с системой управления оружием "Иджис" Baseline 9C2, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающие поражение воздушных угроз и противоракетную оборону.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works 8 марта 2021 года ВМС США был передан эскадренный миноносец (DDG-118) "Дэниел Инуе" класса "Арли Берк".

В настоящее время на предприятии GD BIW в стадии строительства находится еще несколько кораблей серии: "Карл Левин" (DDG-120), "Харви С.Барнум мл." (DDG-124), "Луи Х.Уилсон-мл." (DDG-126), "Патрик Галлахер" (DDG-127), "Уильям Шаретт" (DDG-130) и "Квентин Уолш" (DDG-132).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Mark 41
sm-3
Иджис
Компании
BIW
General Dynamics
Проекты
2020-й год
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