ВМС США приняли на вооружение эсминец (DDG-118) "Дэниел Инуе" класса "Арли Берк"

ЦАМТО, 17 декабря. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 8 декабря на военно-морской базе "Перл-Харбор" церемонии ввода в боевой состав флота эскадренного миноносца УРО (DDG-118) "Дэниел Инуе" класса "Арли Берк".

Эсминец построен судостроительной компанией General Dynamics Bath Iron Works.

(DDG-118) "Дэниел Инуе" является 69-м эсминцем класса "Арли Берк", принятым на вооружение ВМС США. Церемония закладки киля корабля состоялась 14 мая 2018 года, церемония крещения – 22 июня 2019 года, а 8 марта 2021 года эсминец был передан командованию ВМС США после завершения серии швартовных и ходовых испытаний.

DDG-118 построен в версии Флай-2A с системой управления оружием "Иджис" Baseline 9, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающих поражение воздушных угроз и противоракетную оборону.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Строительство кораблей осуществляется двумя компаниями: Huntington Ingalls Industries и General Dynamics Bath Iron Works. Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works 1 декабря 2018 года в боевой состав ВМС США вошел эскадренный миноносец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк".

В настоящее время на предприятии Bath Iron Works в стадии строительства находятся еще несколько кораблей серии: "Карл Левин" (DDG-120), "Джон Бейзилон" (DDG-122), "Харви С.Барнум младший" (DDG-124), "Луи Х.Уилсон младший" (DDG-126), "Патрик Галлахер" (DDG-127), "Уильям Шаретт" (DDG-130), "Квентин Уолш" (DDG-132) класса "Арли Берк", а также эсминец (DDG-1002) "Линдон Б.Джонсон" класса "Зумвальт".