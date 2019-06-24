Команда военных понтонеров ЗВО в ходе всеармейских соревнований "Открытая вода-2019" выступит на новейших катерах БМК МТ

ЦАМТО, 21 июня. Команда военных понтонеров Западного военного округа впервые выступит на новейших катерах БМК МТ на всеармейском этапе соревнований профессионального мастерства "Открытая вода-2019".

С помощью новых катеров и модернизированного понтонного парка ПП-2005М команда завершила тренировки по изучению трассы и фарватера реки Оки на водном полигоне ЗВО с лучшим временем относительно прохождения аналогичной трассы в 2018 году.

Особенностью проведения соревнований военных понтонеров в этом году станет выполнение задач по переброске танкового батальона Т-72Б3 через 500-метровую водную преграду с помощью паромно-мостовых машин ПММ-2М, соединенных вместе для переброски тяжелой бронетехники.

Переброска танков будет осуществляться в условиях одновременного ремонта речного звена на воде на скорости течения реки до 4 м/с.

Всего для выступления и обеспечения соревнований собраны свыше 1,5 тыс. военнослужащих и более 460 ед. вооружения, военной и специальной инженерной техники. Каждая команда использует технику и вооружение инженерных войск, состоящую на вооружении в их подразделениях.

Соревнования откроются 26 июня на водном полигоне ЗВО красочным представлением и военным парадом команд на понтонах по реке Оке. Завершатся крупнейшие по масштабу соревнования финальными стартами трех команд 9 июля, сообщает пресс-служба Западного военного округа.