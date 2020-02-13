"Где тяжелый танк не проползет". Почему Польша непроходима для крупной бронетехники НАТО

Дмитрий Литовкин — о трудностях НАТО, связанных с восточноевропейским ландшафтом и инфраструктурой

"Там, где... тяжелый танк не проползет…" - слова из когда-то популярной советской песни вполне могли бы напевать стратеги НАТО, знай они их, принимаясь за военное планирование, связанное с Польшей. Перед ними на самом деле нетривиальная задача: инфраструктура восточноевропейской страны, которая не сможет остаться в стороне в случае конфликта между Россией и НАТО, мало приспособлена для ведения полномасштабных военных действий. Об угрозе возникновения последних часто говорят на Западе, пугая собственных граждан призраком "российской агрессии".

О сложностях в случае с Польшей заявляют сами западные аналитики. Издание Breaking Defense на днях сделало неутешительный вывод: современные американские и британские танки весят под 70 т и в случае войны с Россией не смогут пересечь "ветхие" мосты через Вислу, текущую через всю Польшу с севера на юг. Эксперты говорят, что имеющиеся в стране мосты выдержат боевые машины весом до 50 т - и это будут русские. Поэтому в случае военных действий пехоте нужно будет самостоятельно удерживать плацдарм, пока западные танки не найдут себе удобную переправу и не подтянутся на помощь. "Есть технологии по развертыванию понтонных мостов, но их число ограничено и они не подходят для крупных европейских рек", - пишет издание.

Российские БТРы, БМП и даже танки могут самостоятельно форсировать водные препятствия, отмечает Breaking Defense. А инженерные войска способны в кратчайшие сроки обеспечить переправу больших группировок. На Западе подобная техника есть, но из-за концепции "бесконтактных войн", когда задача подавления противника решается с помощью бомбардировок и крылатых ракет, давно не обновлялась и не совершенствовалась. Так что повод для беспокойства - нешуточный.

С ходу в воду

В российском учебнике по "Общей тактике" черным по белому написано, что на каждые 5 км движения по российским полям и весям обязательно встречается водное препятствие шириной не менее 5 м. На каждые 10 км - не менее 10 м, на 50 км - не 50 м, а на 100 км марша - река шириной более 100 м. Этот постулат знают все выпускники пехотных, артиллерийских и танковых вузов России.

По словам замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкурова, только в прошлом году Вооруженные силы провели свыше 6,5 тыс. мероприятий боевой подготовки, в том числе 4,5 тыс. учений, часть из которых была связанна с форсированием крупных водных препятствий. Например, российско-сербско-белорусские учения "Славянское братство - 2019". По его сценарию десантники с помощью специальных лодок захватили плацдарм на берегу. После чего основные силы на пароме речной флотилии и четырех гусеничных плавающих транспортерах ПТС-4, способных перевезти в кузове грузовик или бронетранспортер, преодолели водную преграду и приступили к выполнению боевой задачи.

Были и более экзотические мероприятия. На учениях в Новосибирской области через реку Порос была переправлена колонна автономных пусковых установок стратегического ракетного комплекса "Ярс". Если учесть, что каждая такая машина весит 100 т, то мероприятие вышло нешуточное. Но уже отработанное. Несколькими годами ранее "Ярсы" "плавали" и через Волгу, и через Оку.

Мобильность нашей армии - одно из ее ключевых и самых важных качеств, обеспечивающих тактическое преимущество на театре военных действий. Это мы показали еще во время войны в Югославии, когда под носом у военных США и НАТО наши десантники заняли аэродром Слатины. Или в Сирии, где в кратчайшие сроки создали аэродром Хмеймим, ставший опорной точкой наших Воздушно-космических сил в борьбе с террористами. Заслуга лежит и на военных инженерах.

По словам начальника инженерных войск ВС РФ Юрия Ставицкого, разноплановость решаемых задач обусловила исключительную широту номенклатуры средств инженерного вооружения в войсках, ставших одними из самых разнородных и технически насыщенных. Их насчитывается более 800 видов. Это различные тралы для разминирования местности, понтоны, краны, мобильные лесопильные комплексы, комплекты развертывания временных дорог, электростанции и, конечно же, роботы. По количеству последних инженеры впереди всех в нашей армии.

Мощь инженерных войск легко оценить по той же выставке-форуму "Армия", ежегодно проходящей в Подмосковье. Их экспозиция традиционно размещается справа от главного входа в выставочный комплекс "Патриот". Она самая многочисленная. Причем среди образцов техники всегда выставляется много новинок.

Например, новейший танковый мостоукладчик МТУ-2020. Со стороны эта семикатковая гусеничная машина очень похожа на танк "Черный орел". С той лишь разницей, что вместо башни с пушкой на ней установлен складной 27-метровый мост грузоподъемностью 60 т. Укладка моста на препятствие без выхода экипажа не превышает пяти минут. Эти и ряд других характеристик моста превышают параметры зарубежных аналогов. По нему с одного берега на другой с легкостью переедет новейший танк Т-14 "Армата" или тяжелая БМП Т-15. А чтобы они не завязли в прибрежной грязи или не утонули в болоте, дальнейший путь им проложит многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД).

Еще один пример - машина, созданная на шасси автомобиля КамАЗ-63501. В кузове грузовика размещается поворотный механизм с рулоном алюминиевого полотна со специальным полимерным покрытием. С помощью электродвигателя оно расстилается по ходу движения автотранспорта. И точно так же сворачивается после прохождения колонны тяжелой техники. Если 100 м дорожного покрытия недостаточно, дорогу можно бесконечно увеличивать за счет дополнительных секций. Алюминиевая дорога выдерживает танки, боевые машины пехоты и другую технику весом до 60 т. При этом неважно, что находится под ней: мокрый песок, трясина или арктический болотистый грунт. В ходе испытаний КВД колонна тяжелой техники с ходу преодолела болото глубиной 2 м. При этом полотно выдержало более 160 проходов танков и бронемашин.

КВД работает не только в связке с МТУ-2020, но и с новейшим понтонным парком ПП-2005М. В его состав входит более 40 машин. Они перевозят не только секции переправы, но и специальные буксирно-моторные катера. Из стандартного комплекта можно собрать мост длиной более 250 м и грузоподъемностью 120 т. При этом непосредственная работа по наведению занимает примерно час. Именно этот мост и обеспечивает беспрепятственное движение комплексов "Ярс" в ходе боевого дежурства. Как уверяют специалисты, по своим характеристикам и техническим решениям этот понтонный парк - лучший в мире.

В огне не горим

Впрочем, форсировать реку - это только часть задачи. Войска и техника должны беспрепятственно продолжить движение. Обеспечит это универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ).

По своим возможностям УБИМ объединяет в себе сразу три: инженерную машину разграждения, бронированную машину разминирования, бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ). Последняя, кстати, нашла применение и на гражданке. Демилитаризованную БРЭМ уже купил аэропорт Домодедово. Оказалось, что это единственный тягач, способный сдвинуть вылетевший с бетонной полосы на грунт авиалайнер - тяговое усилие лебедок машины составляет 150 т, кроме того, она может работать в открытом пламени, что позволяет тушить пожары - будь то горящий самолет или хранилище керосина.

Впрочем, для борьбы с огнем у инженерных войск есть изделие посерьезней - специальная пожарная машина (СПМ), созданная на базе танков Т-72/Т-90. С той лишь разницей, что спереди у нее стоит отвал для прохода по завалам, а в кузове размещена цистерна и сверхмощные брандспойты. С их помощью машина может подавать струю огнегасящей смеси на 100 м. Кабина СПМ бронированная, способна защитить экипаж от разлетающихся осколков при подрыве 152-мм осколочно-фугасного снаряда на удалении пяти метров. Так что действовать она может хоть на передовой, хоть на складе боеприпасов. По некоторым данным, на базе СПМ сейчас создается роботизированный комплекс пожаротушения.

Автоматизация инженерных войск - один из самых заметных трендов последних лет. Такого количества робототехнических комплексов, как у них, нет ни у кого в Вооруженных силах. Это и понятно. Ведь в задачу военнослужащих входит разминирование местности. Первенец на этом направлении - робот-сапер "Уран-6". Это легкая бронемашина с дистанционным управлением. Служит для проделывания проходов в минных полях и сплошной очистки местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов с массой взрывчатого вещества до 1 кг. Он уже прошел боевое крещение. Да и не он один. Многое из того, что сейчас стоит на вооружении инженерных войск, было испытано в Сирии и прошло доработку с учетом реального боевого опыта.

Неподходящий плацдарм

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса вложат $260 млн в строительство военных объектов для вооруженных сил США в Польше. В феврале 2019 года на сайте госзакупок США был размещен тендер инженерных войск на строительство "комплекса для длительного хранения и технического обслуживания снаряжения" на авиабазе Повидз - "крупнейшего за последнее время строительного проекта в рамках альянса по обустройству комплекса хранения американской боевой техники".

По некоторым данным, на нем планируется разместить танковую бригаду сухопутных войск: до 90 M1A2 Abrams, 130 БМП Bradley и 18 самоходных гаубиц Paladin. Разумеется, для всей этой техники понадобятся боеприпасы, горюче-смазочные материалы и вспомогательные средства, а также, как теперь можно смело предположить, мосты и понтоны. В противном случае вся эта бронетанковая мощь, как пишет Breaking Defense, будет жалко выглядеть на фоне "российской агрессии" и вместо стремительного наступления в глубь территории противника будет вести изнурительную оборону.

Возможно, этот сценарий послужит и стимулом для разработки инфраструктурных проектов в восточноевропейской стране. Похоже, что Вашингтон пришел туда надолго и будет не только кроить под себя польскую армию и ее вооружение, но и создавать благоприятный и удобный для себя потенциальный театр военных действий.

В этой связи можно посоветовать пентагоновским стратегам, помимо мостов, не забыть решить проблему с бензоколонками, шоссе и туннелями. Дело в том, что российские Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90МС всеядны. Их можно заправлять хоть авиационным керосином, хоть судовым дизелем. Они свободно перемещаются как по грязи, так и по шоссейным дорогам. А на трейлерах или железнодорожных платформах спокойно проходят по габаритам в любые европейские туннели, чего не скажешь про американские "Абрамсы", английские "Челенджеры" и немецкие "Леопарды".