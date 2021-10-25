Оборона наступления

Инженерные войска на спецучениях и на «Западе-2021»

Учения «Запад-2021» стали важнейшим экзаменом для инженерных войск Вооруженных сил России. Работа, незаметная для сторонних наблюдателей, а их на финальной части учений на полигоне Мулино в Нижегородской области было более чем предостаточно, позволила армии реализовать тактический замысел Генштаба по проведению общевойсковой операции: обороне, окружению и разгрому предполагаемого противника. К учениям привлекались соединения, воинские части и подразделения инженерных войск непосредственного подчинения, Западного, Южного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск.

Подготовка была беспрецедентной: при развертывании системы управления войсками (силами) осуществлялось инженерное оборудование 62 полевых подвижных пунктов управления, при этом объем вынутого и вывезенного грунта на момент проведения специального учения составил более 160 тыс. куб. м земли. Хочу отметить, что землеройные работы выполнялись в сыпучих грунтах, что потребовало дополнительного оборудования и заготовки свыше 2500 куб. м лесоматериалов, что сопоставимо с 44 железнодорожными вагонами.

Для скрытия пунктов управления и позиций войск было использовано более 500 маскировочных комплектов. На полигоне Вантовый в районе Мурома на участке Оки были оборудованы все виды переправ. Силами шести понтонно-мостовых и переправочно-десантного батальонов, семи понтонных рот оборудованы десантная переправа в составе 48 плавающих транспортеров ПТС-2, паромная переправа с применением самоходных паромов из машин ПММ-2М, 1 ротного парома двойной ширины, а также мостовая переправа двойной ширины.

Впервые на ограниченном участке реки группировке инженерных войск удалось достигнуть рекордных показателей пропускной способности переправ в 1200 боевых машин в час за счет использования двух мостов грузоподъемностью по 60 т каждый и одного двухпутного моста двойной ширины с трехпутным движением грузоподъемностью 120 т, оборудованного за один час путем стыковки однопутных мостовых переправ. Проведенные расчеты подтверждают возможность обеспечить увеличение пропускной способности такой переправы в два раза, что позволяет переправить мотострелковую бригаду в среднем за 30 минут.

Нами был апробирован способ сборки четырех паромов двойной ширины под грузы 360 т из состава парков ПП-2005М. Эта схема принята как основная для переправы сверхтяжелой техники РВСН, она обладает меньшей деформацией и увеличенными запасами несущей способности. В общей сложности группировка понтонно-переправочных подразделений составила более 1600 военнослужащих и 550 единиц техники.

В районе горы Заозерная на полигоне Мулино впервые осуществлено практическое применение инженерных подразделений по втягиванию противника в «минный мешок» с последующим его блокированием и уничтожением. Для этого на направлении главного удара противника под огневым прикрытием обороняющихся подразделений устраивались минно-взрывные заграждения, оборудовались очаги заграждения на имеющихся дорожных направлениях с устройством противотанковых рвов и применением новых образцов инженерных боеприпасов, в том числе перспективных противокрышевых мин.

Устраиваемые очаги заграждения предназначались для исключения использования противником дорожного направления и вынуждения его к движению в выгодном для обороняющихся подразделений направлении. Обороняющиеся поочередно отходили в глубь своей обороны, а подразделения противника, беспрепятственно преодолев оставленные промежуточные позиции наших войск в отсутствие минно-взрывных заграждений, втягивались в создаваемый «минный мешок».

Особенностью применения огненного вала стал его одновременный подрыв сразу по трем рубежам. Подрыв огневых фугасов и искусственно созданная горящая масса зажигательных средств воспрепятствовала эффективному применению техники, средств связи и управления выдвигавшихся резервов условного противника, а также деморализовало его живую силу. Кроме того, в целях замедления продвижения и изменения направления наступления условного противника был проведен подрыв противотанкового рва протяженностью до 1 км.

Вслед за оборудованием узлов заграждений осуществлялось устройство минно-взрывных заграждений подвижными отрядами заграждения. Чтобы не допустить возможный маневр противника на другое направление, на спланированных рубежах минирования был задействован воздушный подвижный отряд заграждений на вертолетах Ми-8, оборудованных вертолетной системой минирования ВСМ-1.

На завершающем этапе создания «минного мешка» впервые было отработано применение подразделений дистанционного минирования, оснащенных инженерными системами дистанционного минирования. Установленные ими минные поля позволили нарастить глубину минно-взрывных заграждений и закрыть ранее проделанные противником проходы.

На наиболее танкоопасных направлениях произведено устройство противотанковых рвов, а в местах вероятного прорыва противника осуществлена установка огненных валов. В районе горы Груздевая инженерно-штурмовыми подразделениями впервые были апробированы новые способы их применения, при этом осуществлялось массированное применение штурмовых групп при штурме укрепленного района в городских условиях.

Отработка задач инженерного обеспечения проводилась также на Северном флоте. Уже в начале августа в ходе специального учения осуществлялось выполнение всех задач инженерного обеспечения с использованием современных средств инженерного вооружения и новых способов их применения. Так, в соответствии с замыслом практических действий, при обеспечении перегруппировки войск на Кольском операционном направлении, в обход разрушенного участка дороги в районе поселка Спутник на озере Сантаярви была оборудована дублирующая переправа шириной 700 м.

В ходе ее оборудования выполнены следующие учебно-специальные задачи:

- инженерная разведка водной преграды и маршрутов выдвижения к ней;

- подготовка и содержание путей движения и маневра войск;

- проделывание проходов в инженерных заграждениях противника;

- оборудование и содержание десантной и паромной переправ

с использованием паромно-мостовых машин ПММ-2М и плавающих транспортеров ПТС-2.

При ведении противодесантной обороны были отработаны действия морского и наземного подвижных отрядов заграждений с применением плавающих транспортеров ПТС-2, гусеничных минных заградителей ГМЗ-3, универсальных минных заградителей УМЗ. Кроме того, устраивались и содержались узлы заграждений на дорожных направлениях.

При инженерном обеспечении высадки морского десанта на необорудованное побережье взрывным способом были проделаны проходы в противодесантных заграждениях с применением установок разминирования УР-77 и ЗРП-2.

В сентябре на полигоне Мулино при проведении совместного стратегического учения «Запад-2021» инженерными войсками был выполнен еще больший объем работ для отработки вопросов оперативной (тактической) маскировки. При отвлечении внимания противника, скрытии реального размещения подразделений и введении его в заблуждение относительно действий наших войск были осуществлены имитация позиций боевой техники в виде ложных взводных колонн танковой роты с применением современных пневмоподпорных макетов танков Т-72Б3, а также имитация позиций самоходных огневых установок СОУ из комплекта макетов зенитного ракетного комплекса БУК-М и стартовых позиций зенитного ракетного дивизиона С-300.

Для прикрытия отходящих подразделений с передовых позиций были задействованы два подвижных отряда заграждения на гусеничных минных заградителях ГМЗ-3.

В целях срыва подхода резервов противника и нанесения ему огневого поражения применены инженерные заграждения в виде огненного вала на трех рубежах общей протяженностью 1,5 км. Впервые в нашей практике для ограничения маневра и нанесения поражения резервам противника силами подразделения инженерных заграждений (дистанционного минирования), оснащенного инженерной системой дистанционного минирования, была осуществлена установка минно-взрывных заграждений. При этом при переходе в наступление на рубеже развертывания наших сил были проделаны 16 проходов в минно-взрывных заграждениях противника взрывным способом с применением установок разминирования УР-77. Для сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в дистанционно установленных минных полях противника впервые в массовом порядке применялись многофункциональные робототехнические комплексы разминирования «Уран-6».

условный противник для прорыва обороны подразделений коалиционной группировки войск также использовал заминированные автомобили – их еще называют «джихад-мобили». Опыт действий в Сирийской Арабской Республике позволил нам парировать эту угрозу с помощью танков и с использованием подготовленного инженерными подразделениями противотанкового рва и минного шлагбаума.

На современном этапе инженерные войска поступательно развиваются – наращивается их состав, совершенствуются организационно-штатные структуры инженерных соединений, частей и подразделений, идет перевооружение на модернизированные и перспективные средства инженерного вооружения, что способствует эффективному выполнению поставленных задач.

В конечном итоге в результате выполнения запланированных мероприятий развития средств инженерного вооружения идет повышение возможностей инженерных войск при выполнении задач инженерного обеспечения и их поддержание на требуемом уровне.

Юрий Ставицкий

Юрий Михайлович Ставицкий – генерал-лейтенант, начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ.