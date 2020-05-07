Планы поставок боевой техники в Сухопутные Войска России в 2020 году

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало за последние дни сразу серию пресс-релизов, сообщающих о количествах новой и модернизированной боевой техники, поставка которых "спланирована в подразделения Сухопутных войск в рамках исполнения государственного оборонного заказа до конца 2020 года".

Модернизированный танк Т-72Б3 "образца 2016 года". Алабино, 2018 год (с) anna-news.info

В данных пресс-релизах, в частности, сообщается, что до конца 2020 года в подразделения Сухопутных войск спланирована поставка (как можно понять, без учета поставок в Береговые войска ВМФ, морскую пехоту ВМФ и Воздушно-десантные войска, при этом неясно, учитывается ли уже поставленная в 1-м квартале года техника):

- более 120 модернизированных танков Т-72Б3М ( ссылка );

- более 100 боевых машин пехоты БМП-3 ( ссылка );

- более 60 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок" ( ссылка );

- более 460 современных бронетранспортёров БТР-82А и модернизированных БТР-82АМ ( ссылка ), причем в отдельном релизе указано, что бронетранспортеров нового производства БТР-82А будет "более 130" ( ссылка);

- более 30 бронеавтомобилей повышенной защищенности "Тайфун 4х4" ( ссылка );

- более 15 бронеавтомобилей "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ" ( ссылка );

- более 35 самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-СМ" ( ссылка );

- более 30 РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" ( ссылка );

- 6 буксирно-моторных катеров БМК-МО, предназначенных для моторизации понтонных парков ПМП, ПМП-М, ППС-84, ПП-91 и ПП-2005М ( ссылка );

- 17 буксирно-моторных катеров БМК-МТ, предназначенных для моторизации понтонных парков ПМП, ПМП-М, ППС-84, ПП-91 и ПП-2005М ( ссылка );

- 6 буксирно-моторных катеров БМК-15 ( ссылка ).