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21.06.2019
Российская газета

Для охраны Крымского моста построят четыре антидиверсионных катера

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Источник изображения: Минобороны РФ

В Рыбинске на воду спустили первый из четырех противодиверсионных катеров "Грачонок", которые будут нести службу в Керченском проливе и охранять Крымский мост.

Это первый катер проекта 21980, построенный для сил Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

- Войска национальной гвардии в этом году приступают к выполнению задач по обеспечению безопасности энергомоста, газопровода и транспортного перехода через Керченский пролив, - рассказал главнокомандующий войсками Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. - Новые катера займут достойное место в боевом порядке недавно сформированной бригады, на которую возложены задачи по охране столь важного для страны объекта.



Золотов отметил, что постройке предшествовали три года совместной работы специалистов ведомства и судостроителей, в результате катер был модифицирован для исполнения задач, которые стоят перед Росгвардией.

- "Грачонок" имеет высокие маневренные качества и мореходность, оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения подводных диверсионных сил противника, а установленный водолазный комплекс позволяет проводить работы на большой глубине, - сказал он.

Всего со стапелей судостроительного завода "Вымпел" сойдут четыре катера этой серии, предназначенные для работы в Керченском проливе.

Катера "Грачонок", построенные на российский верфях, уже стоят на вооружении Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского, Северного флотов и Каспийской флотилии.


Юлия Крымова (Керчь)

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Страны
Россия
Компании
Вымпел СЗ
Росгвардия
Проекты
21980 Грачонок
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