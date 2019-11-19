Росгвардия получила первый противодиверсионный катер проекта 21980

Как сообщил портал "Калашников Media" Группы "Калашников", в начале ноября 2019 года состоялось подписание приёмного акта на катер специального назначения проекта 21980 (шифр "Грачонок") для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). Катер успешно прошёл заводские ходовые испытания и полностью выполнил программу государственных испытаний, в ходе которых подтвердил все заявленные тактико-технические характеристики. В скором времени "Грачонок" приступит к несению службы для охраны стратегических объектов в Крыму.

Глловной катер специального назначения (противодиверсионный) проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводским номером 01225 и бортовым номером "478", построенный для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) в Рыбинске (Ярославская область) на АО "Судостроительный завод "Вымпел" (с) kalashnikov.media

Комментарий bmpd. Таким образом, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) получила.головной катер специального назначения (противодиверсионный) проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводским номером 01225 и бортовым номером "478", построенный для нее в Рыбинске (Ярославская область) на АО "Судостроительный завод "Вымпел" (входит в Группу компаний "Калашников").

Напомним, что в конце 2017 года ССЗ "Вымпел" заключил контракт на постройку четырех противодиверсионных катеров проекта 21980 (шифр "Грачонок") для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). Судя по размещенной ранее Росгвардией закупочной документации, стоимость контракта должна была составить 4,1 млрд рублей, а поставка всех четырех катеров была намечена к 1 ноября 2019 года. Катера предназначены "для выполнения специальных задач в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации" - фактически, как уже сообщалось, главной задачей данных катеров в составе Росгвардии должна стать охрана Крымского моста.

Головной катер проекта 21980 для Росгвардии с заводским номером 01225 и бортовым номером "478" был заложен на ССЗ "Вымпел" 15 мая 2018 года и спущен на воду 19 июня 2019 года. 16 сентября 2019 года головной катер под буксиром был отправлен на Черное море для проведения заводских и государственных испытаний и вступления в строй, и теперь сдан заказчику.

Второй катер проекта 21980 для Росгвардии с заводским номером 01226 и бортовым номером "479" был спущен на воду на ССЗ "Вымпел" 10 июля 2019 года, а третий катер с заводским номером 01227 и бортовым номером "480" был спущен на воду 30 июля 2019 года. Завершающий четвертый катер для Росгвардии с заводским номером 01228 и бортовым номером "481" был спущен на воду 19 сентября 2019 года..

К настоящему времени для ВМФ России заказаны уже 22 противодиверсионных катера проекта 21980, из которых с 2010 года ВМФ введено в строй 19 катеров (десять были построены на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в Зеленодольске, четыре - на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске, и пять - на ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке). Из этих 19 катеров шесть находятся в составе Черноморского флота, по пять - в составе Северного и Тихоокеанского флотов, два - в составе Каспийской флотилиии и один - в составе Балтийского флота.