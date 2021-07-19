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В Рыбинске заложен еще один противодиверсионный катер проекта 21980

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15 июля 2021 года на АО "Судостроительный завод "Вымпел" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Рыбинске (Ярославская область) состоялась церемония закладки для Северного флота ВМФ России очередного противодиверсионного катера проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводским номером 01229. Это девятый строящийся в Рыбинске катер проекта 21980 - ранее ССЗ "Вымпел" построил четыре катера данного типа для Северного флота и четыре - для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). В целом это 28-й катер данного типа.

Закладная доска заложенного 15.07.2021 на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область) для Северного флота ВМФ России противодиверсионного катера проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводским номером 01229 (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел"

Всего для ВМФ России к настоящему времени заказаны 24 противодиверсионных катера проекта 21980, из которых в строй ВМФ введено 20 катеров (десять были построены на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в Зеленодольске, четыре - на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске, и шесть - на АО "Восточная верфь" во Владивостоке). Из этих 20 катеров по шесть находятся в составе Черноморского флота (П-191 "Кадет", П-349 "Суворовец", П-350 "Курсант Кировец", П-355 "Юнармеец Крыма", П-424 "Кинель", П-433 "Павел Силаев") и Тихоокеанского флота (П-377, П-417 "Юнармеец Камчатки", П-420 "Юнармеец Приморья", П-431 "Юнармеец Чукотки", П-445, П-450 "Юнармеец Сахалина"), четыре - в составе Северного флота (П-340 "Юнармеец Заполярья", П-421 "Юнармеец Беломорья", П-429, П-430 "Валерий Федянин"), три - в составе Каспийской флотилиии (П-351 "Юнармеец Каспия", П-449 "Юнармеец Дагестана", "Юнармеец Татарстана") и один - в составе Балтийского флота (головной П-104 "Нахимовец"). Еще три катера строятся на Зеленодольском заводе, и теперь еще один заложен на ССЗ "Вымпел". Разработчик проекта 21980 - АО "Конструкторское бюро "Вымпел".

ССЗ "Вымпел" построил для ВМФ России четыре катера проекта 21980 с заводскими номерами с 01221 по 01224, сданных в 2016-2017 годах и вощедших в состав Северного флота (П-340 "Юнармеец Заполярья", П-421 "Юнармеец Беломорья", П-429, П-430 "Валерий Федянин"). Еще четыре катера проекта 21980 с заводскими номерами с 01225 по 01228 были построены в 2019 году на АО "Судостроительный завод "Вымпел" для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

Церемония закладки на АО "Судостроительный завод "Вымпел" для Северного флота ВМФ России противодиверсионного катера проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводским номером 01229. В эллинге предприятия находятся два ракетных катера проекта 12418 (заводские номера 01301 и 01302, формально достраиваются для ВМФ России по контракту 2016 года, фактически строительство приостановлено из-за отсутствия дизельных двигателей), малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" проекта 19910 (заводской номер 01802, строится с 2019 года) и морской транспорт вооружения "Владимир Пялов" проекта 20360М (заводской номер 01552, большой корпус красного цвета, строится с 2018 года). Рыбинск (Ярославская область), 15.07.2021 (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел"

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Страны
Россия
Продукция
П-19
П-37
Компании
БелОМО
Восточная верфь
Вымпел СЗ
ЗДЗ Горького
ОСК
Росгвардия
Проекты
1241 Молния
19910
21980 Грачонок
БФ
КФ
СФ
ТОФ
ЧФ
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