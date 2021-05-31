Введен в строй противодиверсионный катер П-450 «Юнармеец Сахалина» проекта 21980

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 28 мая 2021 года новый противодиверсионный катер П-450 "Юнармеец Сахалина" проекта 21980 (шифр "Грачонок") вошел в состав Тихоокеанского флота. В торжественной церемонии подъема Военно-морского флага на противодиверсионном катере "Юнармеец Сахалина", которая состоялась в Петропавловске-Камчатском на Камчатке, принял участие командующий Войсками и силами на Северо-востоке России (ОКВС) вице-адмирал Александр Юлдашев.

Введенный в состав Тихоокеанского флота противодиверсионный катер П-450 "Юнармеец Сахалина" (заводской номер 8007) проекта 21980 (шифр "Грачонок"), построенный АО "Восточная верфь" (Владивосток). Петропавловск-Камчатский, 28.05.2021 (с) forums.airbase.ru

Новый катер стал уже третьим кораблем проекта "Грачонок", поступившим в соединение кораблей охраны водного района ОКВС в рамках программы перевооружения, и шестым на Тихоокеанском флоте.

Со стороны bmpd укажем, что противодиверсионный катер П-450 "Юнармеец Сахалина" (заводской номер 8007) проекта 21980 был построен на АО "Восточная верфь" во Владивостоке, став шестым катером этого типа, сданным предприятием с 2013 года. Катер был заложен в 2019 году и спущен на воду 20 августа 2020 года. Он стал 20-м катером проекта 21980 в составе ВМФ России.

Всего для ВМФ России к настоящему времени заказаны 23 противодиверсионных катера проекта 21980, из которых в строй ВМФ введено 20 катеров (десять были построены на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в Зеленодольске, четыре - на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске, и шесть - на АО "Восточная верфь" во Владивостоке). Из этих 20 катеров по шесть находятся в составе Черноморского и Тихоокеанского флотов, пять - в составе Северного флота, два - в составе Каспийской флотилиии и один - в составе Балтийского флота. Еще три катера строятся на Зеленодольском заводе. Разработчик проекта 21980 - АО "Конструкторское бюро "Вымпел".Еще четыре катера проекта 21980 были построены в 2019 году на АО "Судостроительный завод "Вымпел" для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

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