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В Зеленодольске заложены еще два противодиверсионных катера проекта 21980

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7 августа 2020 года на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в Зеленодольске прошла торжественная церемония закладки для ВМФ России корпусов двух катеров специального назначения (противодиверсионных) проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводскими номерами 991 и 992.

Закладная доска противодиверсионного катера проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводским номером 992, заложенного 07.08.2020 для ВМФ России на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в Зеленодольске (с) АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, заместитель Главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Борис Кабаков, представитель Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа Донат Голыгин, заместитель Командующего Каспийской флотилией по вооружению Игорь Смирнов, руководитель Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Михаил Афанасьев, заместитель генерального директора АО Холдинговая компания "Ак Барс" по общим вопросам Елена Алешина, исполняющая обязанности генерального директора АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс" Алеся Зарипова, генеральный директор АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" Александр Карпов, заместитель главного конструктора АО Конструкторское бюро "Вымпел" Александр Стасюк и др.

Комментарий bmpd. Таким образом, на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" состоялась закладка двух первых противодиверсионных катеров проекта проекта 21980 (шифр "Грачонок") по дополнительному госконтракту на постройку трех катеров этого типа, заключенному предприятием с Министерством обороны России в декабре 2019 года. Заложенные 7 августа 2020 года катера с заводскими номерами 991 и 992 стали 11-м и 12-м катерами проекта 21980, строящимися в Зеленодольске.

Ранее АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" с 2009 по 2019 годы сдало ВМФ России десять противодиверсионных катеров проекта 21980 (заводские номера с 981 по 990).

Всего для ВМФ России к настоящему времени заказаны 25 противодиверсионных катера проекта 21980, из которых в строй ВМФ введено 19 катеров (десять были построены на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в Зеленодольске, четыре - на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске, и пять - на ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке). Из этих 19 катеров шесть находятся в составе Черноморского флота, по пять - в составе Северного и Тихоокеанского флотов, два - в составе Каспийской флотилиии и один - в составе Балтийского флота.

Еще четыре катера проекта 21980 были построены в 2019 году на АО "Судостроительный завод "Вымпел" для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

Церемония закладки для ВМФ России двух противодиверсионных катеров проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводскими номерами 991 и 992 на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в Зеленодольске, 07.08.2020 (с) пресс-служба правительства Татарстана и Мининистерство обороны России

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Восточная верфь
Вымпел СЗ
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Росгвардия
Проекты
2020-й год
21980 Грачонок
БФ
Гособоронзаказ
КФ
ТОФ
ЧФ
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