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20.06.2019
Интерфакс-АВН

Носитель крылатых ракет "Калибр" корабль "Орехово-Зуево" возвращается из Средиземного моря

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МРК проекта 21631 "Орехово-Зуево"
МРК проекта 21631 "Орехово-Зуево".
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота "Орехово-Зуево" взял курс на Севастополь из Средиземного моря, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Новейший МРК Черноморского флота "Орехово-Зуево" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования - город-герой Севастополь", - сказал Рулев.

В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море.

"Непосредственно в Средиземном море "Орехово-Зуево" отработал комплекс учений по ведению боя как одиночным кораблем, так и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по различным целям", - сказал представитель ЧФ.

Он напомнил, что для экипажа корабля, принятого в состав Черноморского флота России в декабре 2018 года, это первый выход в дальнюю оперативную зону для выполнения поставленных задач.

МРК "Орехово-Зуево" выполнял задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море с марта 2019 года.

МРК "Орехово-Зуево" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Оборудован новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности: универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Принят в состав Черноморского флота 10 декабря 2018 года. Является седьмым кораблём модернизированной серии "Буян-М". Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
21631 Буян-М
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
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