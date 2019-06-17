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17.06.2019
Интерфакс-АВН

ОАК представит самолет Бе-200 на авиасалоне в Ле Бурже

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Бе-200
Бе-200.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com/russianplanes.net

Других натурных образцов от ОАК не будет. "Вертолеты России" представят Ансаты

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Единственным натурным экспонатом Объединенной авиастроительной корпорации на авиакосмическом салоне Paris Air Show станет самолет Бе-200, сообщила пресс-служба корпорации.

"На своем стенде ОАК представит разработки в разных сегментах рынка, включая линейку своих проектов в области гражданской и транспортной авиации. Бе-200 - единственный натурный экспонат ОАК на выставке в этом году. Самолет примет участие в летной программе и будет доступен на статической экспозиции",- сообщили в ОАК.

Бе-200 - самолет-амфибия, может использоваться для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды.

В ОАК сообщили, что стенде представят модели военной техники: Т-50 (Су-57), Су-32, Су-35, МиГ-29К, МиГ-35, Су-30СМ, Як-130, Як-152.

В свою очередь в "Вертолетах России" сообщили, что на салоне представят легкие многоцелевые вертолеты "Ансат" в медицинской и VIP комплектациях. Там отметили, что российские гражданские вертолеты не представлялись на форуме уже 30 лет.

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Страны
Россия
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Ансат
Бе-200
МиГ-29К
МиГ-35
ПАК ФА
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Су-32
Су-35
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