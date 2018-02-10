Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России



Вертолет Ми-17. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Вертолет Ми-17. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Предварительные итоги российской деловой программы, планы и интересы, прозвучавшие на одном из крупнейших в Азии авиасалонов, — в материале ТАСС

В Сингапуре завершилась деловая программа одного из крупнейших в Азии международных авиационных салонов Singapore Airshow 2018. Свои последние разработки в гражданской и военной сферах представили более тысячи компаний из 50 стран, в их числе 65 компаний из 100 ведущих мировых производителей аэрокосмической техники.

По словам организаторов выставки, "примерно 70% участников — крупнейшие игроки на аэрокосмическом рынке", среди которых Airbus, Boeing, Rolls-Royce и Lockheed Martin. Российскую авиакосмическую промышленность представили шесть компаний, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), холдинг "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") и "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева.

В ходе выставки прошли показательные выступления пилотов ВВС Индонезии, Малайзии, Сингапура, США, а также Таиланда. На третий день работы Singapore Airshow стало известно, что южнокорейская пилотажная группа была отстранена от полетов после аварии одного из самолетов. Сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-50 Golden Eagle загорелся при подготовке к показательным полетам 6 февраля. По предварительной версии у самолета лопнула камера шасси, а летчик получил незначительные травмы.

Что показали

Российская экспозиция была представлена в основном моделями и макетами военных и гражданских летательных аппаратов, а также спутников. Впервые в Singapore Airshow 2018 приняла ОДК. В частности, на выставке провели презентацию новейшего турбовентиляторного двигателя ПД-14, который создается для авиалайнера МС-21 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.

Как отмечают в корпорации, исторически в Юго-Восточную Азию поставлялись советские и российские авиационные двигатели преимущественно военного назначения, однако сегодня ОДК рассматривает этот регион как один из наиболее перспективных рынков и для продвижения гражданской продукции. Большие перспективы имеет и российско-французский двигатель SaM146, которым оснащаются авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Эта силовая установка, сборка которой осуществляется в России, уже успешно эксплуатируется в регионе — в составе SSJ100 Королевских ВВС Таиланда.

Самолеты

На экспозиции ОАК были показаны модели самолетов, многие из которых применялись Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ в антитеррористической операции в Сирии. В частности, это фронтовой бомбардировщик Су-34, многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-35С, палубные истребители МиГ-29К/КУБ. Все модели демонстрировались с авиационными средствами поражения. Кроме того, было отведено место новейшему истребителю МиГ-35, продвигаемому на мировой рынок. Также были представлены самолеты Як-130, Як-152, Бе-103, Бе-200, а также МС-21 и его пилотажный тренажер.

Впервые на Singapore Airshow 2018 был представлен истребитель Су-30СМЭ (серийный, модернизированный, экспортный). Новая модификация не имеет в составе БРЭО компонентов французского производства, в отличие от Су-30МКИ, поставляемому ВВС Индии. К новому истребителю, успешно применявшемуся в боевых действиях в Сирии, проявлен интерес со стороны государств Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

На статической стоянке посетители салона смогли ознакомиться с опытным образцом самолета Sukhoi Superjet 100 с впервые установленными законцовками крыла. Как отметили в пресс-службе ОАК, такая установка позволяет одновременно улучшить взлетно-посадочные характеристики самолета SSJ100 и снизить расход топлива не менее чем на 3%.

Вертолеты

Из винтокрылых летательных аппаратов "Вертолеты России", помимо гражданских машин (Ми-171А2 в поисково-спасательном оснащении), показали модели военно-транспортного вертолета Ми-171Ш, ударного вертолета Ми-28НЭ, транспортно-боевого вертолета Ми-35М и разведывательно-ударного Ка-52 "Аллигатор".

Также один из представленных на выставке и широко предлагаемых на Азиатско-Тихоокеанский рынок вертолетов — легкий многоцелевой "Ансат". В конце 2017 года он успешно прошел испытания в Пакистане. Выполнив программу полетов в экстремальных климатических условиях, вертолет подтвердил возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до плюс 50 градусов Цельсия.

"АНСАТ"

Легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на ПАО "Казанский вертолетный завод". В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.

Как рассказал генеральный директор холдинга Андрей Богинский, общий парк вертолетов российского производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе превышает 1200 единиц. В декабре 2017 года холдинг подписал соглашение с сингапурской компанией Progression Pte. Ltd. о сотрудничестве, которое позволит дополнительно активизировать работу по продвижению техники и привлечению инвестиций в странах региона.

Что стало известно

Вертолеты

Холдинг "Вертолеты России" намерен сертифицировать "Ансат" и Ми-171А2 в этом году в Китае и Мексике. Об этом сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский, отметив, что сейчас проходят встречи авиационных властей России и Турции по получению аналогичных сертификатов типа.

Ми-171А2

В конструкцию внесено более 80 изменений относительно базовой модели Ми-171А. Вертолет оснащен сертифицированными двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 является новая несущая система. На вертолете установлен более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельно композитными лопастями усовершенствованным аэродинамическим профилем. Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно повлияло на летно-технические характеристики вертолета.

Вертолет Ми-171А2. Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Также было заявлено, что в планах холдинга — заключение контрактов на послепродажное обслуживание вертолетов. "Планируем подписание соглашения на послепродажное обслуживание с компанией из Камбоджи, продолжаем работу во Вьетнаме, Китае", — сказал Богинский. Меморандум о намерениях в области сотрудничества по организации сервисного центра техобслуживания был подписан с тайской компанией Datagate Co. Ltd.

На выставке стало известно, что в 2019 году планирует завершить сертификацию беспилотного вертолета соосной схемы, который сможет нести до 150 кг полезной нагрузки, в том числе вооружения и системы мониторинга.

Есть программа испытаний, причем она идет совместно с нашей кооперацией, мы видим большой интерес со стороны компаний нефтегазового сектора, которые эксплуатируют Северный морской путь, то есть это ледовая разведка, исследование морского пути. Мы спрос видим, надеемся, что в течение полутора лет мы эту процедуру уже закончим

Андрей Богинский

гендиректор холдинга "Вертолеты России"

Работы по этому проекту ведутся Кумертауским авиационным производственным предприятием в рамках контракта с Концерном ВКО "Алмаз-Антей". Как ранее сообщалось, разработка является одной из первых в своем роде в России, а приступить к летным испытаниям комплекса рассчитывают во второй половине 2018 года. В беспилотнике будет использована принципиально новая конструкция трансмиссии, управление и транспортировка будут осуществляться автономным наземным пунктом на базе автомобиля "КамАЗ".

На Singapore Airshow 2018 стало известно, что российские разработчики рассматривают возможность установки нового двигателя на легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. В настоящее время эта машина оснащается двумя двигателями двигателями Arrius 2G1, производства французской компании Safran. "Окончательное решение еще не принято, определяющим фактором станет максимальная коммерческая привлекательность проекта за счет цены и жизненного цикла изделия", — уточнил источник.

Автоматы

На Singapore Airshow 2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов сообщил, что Россия и Таиланд подписали контракт на поставку автоматов Калашникова. Предположительно, это будут АК "сотой серии". "В этом году Королевству Таиланд будут поставлены автоматы Калашникова в количестве достаточном, чтобы вооружить одну-две дивизии вооруженных сил этой страны", — сказал он.

Самолеты

Представитель ОАК на выставке сообщил ТАСС, что Россия поставит Мьянме шесть истребителей Су-30 в варианте Су-30СМЭ. Поставки начнутся в 2020 году. "Для Военно-воздушных сил Мьянмы будут поставлены в экспортном варианте Су-30СМЭ с бортовым радиоэлектронным оборудованием российского производства. Поставки этих самолетов корпорация "Иркут" начнет в 2020 году", — сообщил собеседник агентства.

Многоцелевой высокоманевренный истребитель Су-30СМ на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Источник: ТАСС/Сергей Бобылев

О планируемой поставке Мьянме истребителей типа Су-30, договоренность о которой была достигнута в ходе недавнего визита в республику министра обороны РФ Сергея Шойгу, ранее сообщил замглавы военного ведомства генерал-лейтенант Александр Фомин, не уточнив при этом модификации поставляемых самолетов.

12 истребителей Су-30СМ в 2018–2020 годах получат Военно-воздушные силы Казахстана. Как сообщил ТАСС на выставке в Сингапуре представитель ОАК, "поставки будут осуществляться корпорацией "Иркут" с темпом по четыре самолета ежегодно". Таким образом, в 2020 году ВВС Казахстана будут иметь на вооружении 20 истребителей Су-30СМ.

РФ и Индонезия в ближайшее время согласуют детали контракта на поставку истребителей Су-35.

Индонезия по-прежнему один из основных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Переговоры о поставке в Республику Индонезию самолетов Су-35 продолжаются, главное, что стороны настроены на успешное завершение переговоров. Надеюсь, что эксперты сторон в ближайшее время согласуют отдельные технические аспекты. При этом хотел бы отметить, что все требования индонезийского законодательства учтены и будут выполняться российской стороной

Михаил Петухов

заместитель директора ФСВТС

В конце января источник в системе ВТС сообщил ТАСС, что российская делегация ездила в Индонезию для обсуждения условий контракта на поставку Су-35, однако по результатам поездки соглашение не было подписано.

Корабли

На выставке стало известно, что РФ и Шри-Ланка вскоре могут согласовать кредит на покупку фрегата "Гепард-5.1". "В настоящее время продолжает прорабатываться вопрос предоставления кредита Шри-Ланке для финансирования поставки океанского патрульного корабля проекта "Гепард-5.1". Эксперты сторон готовят документы, необходимые для решения данного вопроса. Выражаем надежду, что в скором будущем Шри-Ланка усилит защиту своих границ еще одним современным кораблем", — сказал Петухов, возглавляющий официальную российскую делегацию на выставке в Сингапуре.

ФРЕГАТЫ ПРОЕКТА "ГЕПАРД"

Являются экспортными версиями сторожевых кораблей проекта 11661, стоящих на вооружении ВМФ России. От обычного океанского патрульного корабля "Гепард-5.1" отличается компоновкой надстройки: вместо ударного ракетного комплекса "Калибр-М" он будет оснащен артиллерийским вооружением и взлетной площадкой с ангаром для вертолета. Кстати, 6 февраля два сторожевых фрегата "Гепард-3.9" были поставлены на боевое дежурство (военно-морская база Камрань) во Вьетнаме. Им присвоены названия "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг".

"Гражданка"

Как сообщил гендиректор "Гражданских самолетов Сухого" Александр Рубцов, летные испытания второго экземпляра самолета МС-21 начнутся в марте. По данным на конец января, первый летный образец совершил 38 полетов.

Президент ГСС: мы продолжаем переговоры по поставкам гражданских самолетов в Египет

МС-21 относится к типу наиболее востребованных на мировом рынке судов. Пока контрактов на поставку МС-21 за рубеж нет, но в прошлом году сообщалось об интересе к самолету со стороны Индонезии, Саудовской Аравии, Танзании и Ирана. Главным заказчиком авиалайнеров является крупнейший авиаперевозчик РФ Аэрофлот, подписавший контракт на $5 млрд о покупке 50 лайнеров.

Компания также начала разработку новой, уменьшенной до 75 мест (в базовой — 98 мест) версии самолета SSJ-100 ("Сухой Суперджет-100").

Это облегчит конструкцию, ориентировано на региональные перевозки в пределах 1500–2000 км. Сейчас эта машина активным образом начинает разрабатываться, это достаточно глубокая модификация существующего самолета. Такая работа стартовала буквально несколько недель назад, и мы будем рассчитывать, что эта машина действительно будет востребована на рынке, мы очень рассчитываем, что она будет легче, экономичнее

Александр Рубцов

гендиректор "Гражданских самолетов Сухого"

Как пояснил Рубцов в интервью ТАСС, этот самолет может выйти на рынок в 2022 году. Также компания рассматривает вариант смены двигателя на самолете (сейчас используется российско-французский SaM-146).

SSJ-100

Первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии — 4,4 тыс. км, вместимость — 98 пассажиров. Его производство началось в 2011 году. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и в Ирландии, крупнейший эксплуатант в России — "Аэрофлот".

В этом году планируется заключить контракты на поставку 60 самолетов SSJ-100. По словам Рубцова, компания намерена поддерживать темп производства около 30 самолетов в год. В 2017 году ГСС произвели 34 самолета, в 2016 — 22 самолета.

Подготовил Роман Азанов