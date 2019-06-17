ТТХ разрекламированного Пентагоном F-35 не соответствуют действительности

Американские истребители пятого поколения F-35 обладают рядом существенных недостатков, из-за которых самолеты рискуют не справиться с боевыми задачами, пишет издание Defense News.

Речь идет о моделях F-35B и F-35C, предназначенных для ВМС и морской пехоты. Эти модификации могут летать на больших высотах со сверхзвуковой скоростью только небольшое количество времени, так как возникает риск структурного повреждения, потери малозаметности и обнаружения противником.

Эти проблемы выявили в 2011 году. Во время полета F-35B на скорости в 1,3-1,4 Маха вздулось стелс-покрытие, а F-35C получил структурные повреждения. По данным издания, проблеме присвоили первую - максимальную степень риска с точки зрения угрозы для выполнения задач.

Однако Пентагон не торопится с поиском разрешения данной ситуации. Руководитель программы F-35 со стороны минобороны вице-адмирал Мэт Уинтер сообщил, что ведомство готово взять ответственность за риски, но устранять недостатки, полностью меняя покрытие всех самолетов, не будет, так как проблемы вскрылись только при перегрузках.

При этом Пентагон установил ограничения, обозначив максимальной скоростью моделей C и B 1,2 Маха.