ВВС Италии получат дополнительную партию УТС M-345 HЕТ

ЦАМТО, 14 июня. Группа Leonardo объявила о состоявшемся 12 июня подписании с Департаментом вооружения и летной годности Минобороны Италии контракта на поставку 13 реактивных УТС M-345 HЕТ (High Efficiency Trainer) для ВВС страны.

Стоимость контракта составила 300 млн. евро. Соглашение также включает поставку наземных систем подготовки и 5-летний пакет логистической поддержки.

Соглашение следует за подписанным в январе 2017 года начальным контрактом на поставку пяти самолетов. Таким образом, общий заказ теперь составляет 18 ед. Как ожидается, первый новый самолет будет поставлен в 2020 году и присоединится в 18-ти двухдвигательным УТС M-346, которые размещены на авиабазе "Галатина" в районе Лечче и используются для подготовки пилотов на этапе базовой/повышенной летной подготовки.

Согласно запросу командования ВВС Италии, всего предполагается приобрести около 45 самолетов M-345 (в составе ВВС Италии носит обозначение T-345A), которые постепенно заменят 137 эксплуатирующихся с 1982 года MB-339. Самолеты M-345 станут также новой платформой для национальной пилотажной группы Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN).

Как заявили в компании, за счет тесного партнерства с Министерством обороны Италии и постепенного внедрения M-345, в Италии будет создана передовая международная академия для подготовки военных летчиков.

На текущий момент к УТС М-345 проявлен интерес со стороны ряда стран. В их числе называют Чили, Филиппины, Таиланд и Вьетнам.

Первый серийный самолет M-345 HET успешно выполнил первый полет 21 декабря 2018 года. Как отмечается, новый M-345 HET сокращает время, необходимое ВВС для обучения летчиков, и позволяет курсантам выполнять полеты на самолете, который обладает улучшенными характеристиками по сравнению с эксплуатирующимися УТС базовой/повышенной подготовки. M-345 HET обеспечивает более качественное обучение при меньших затратах. Архитектура кабины М-345 сходна с боевым самолетом.

M-345 HET разработан на базе УТС M-345, представляющего собой улучшенную версию M-311. По информации Leonardo, самолет будет оснащен турбовентиляторным двигателем Williams FJ44-4M-34, оптимизированным для использования в военных целях и высшего пилотажа, сможет развивать скорость 420 узлов на высоте 20000 футов; практический потолок – 40000 футов, расход топлива – 380 л/ч, максимальная дальность полета – 760 морских миль или 1000 морских миль (с внешними топливными баками), продолжительность полета – 2,75 часа или 3,85 часа, соответственно, длина разбега/пробега – 520 м.