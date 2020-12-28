ВВС Италии получили первые два серийных учебно-тренировочных самолета М-345 НЕТ

23 декабря 2020 года в состав 61-го полка (61° Stormo) военно-воздушных сил Италии на авиабазу Лечче-Галатина прибыли первые два серийных новых реактивных учебно-тренировочных самолета М-345 НЕТ (военное обозначение Т-345А) постройки итальянской компании Leonardo. Самолеты имеют бортовые номера 61-202 (итальянский военный номер MM55234) и 61-203 (итальянский военный номер MM55235).

Первые два полученные ВВС Италии серийных реактивных учебно-тренировочных самолета Leonardo М-345 НЕТ (Т-345А) с бортовыми номерами 61-202 (итальянский военный номер MM55234) и 61-203 (итальянский военный номер MM55235), 23.12.2020 (с) ВВС Италии

Таким образом новый реактивный учебно-тренировочный самолет Leonardo М-345 НЕТ (Т-345А) начал поступать на вооружение ВВС Италии, которые выступили стартовым заказчиком этой машины, позиционируемой в качестве относительно недорогой машины для начального и основного этапов подготовки летчиков (так называемые этапы II и III по итальянской системе; для IV этапа повышенной подготовки и в качестве переходного предназначен самолет Leonardo М-346 Master). Всего ВВС Италии планируют приобрести 45 самолетов М-345 НЕТ с целью замены большей части парка реактивных учебно-тренировочных самолетов Aermacchi MB-339. В том числе планируется закупка до 11 самолетов M-345 HET для переоснащения демонстрационно-пилотажной группы итальянских ВВС Freccе Tricolori, сейчас использующей самолеты МВ-339PAN.

Компания Leonardo в январе 2017 года подписала контракт с ВВС Италии на поставку им пяти первых серийных самолетов М-345 НЕТ (обозначение в ВВС Италии Т-345А), с поставкой в 2019 году Фактически первые два самолета с итальянскими серийными/военными номерами CSX/MM55234 и CSX/MM55235 по этому контракту были подняты в воздух на аэродроме предприятия Leonardo в Венегоно-Супериоре близ Варезе (бывший завод Aermacchi) в июне и июле 2020 года и переданы ВВС Италии только теперь.

В июне 2019 года ВВС Италии выдали Leonardo контракт еще на 13 самолетов М-345 НЕТ, доведя общее количество заказанных до 18 единиц.

Самолет M-345 HET (Нigh-Еfficiency Тrainer) представляет собой модернизированный и "ребрендированный" в 2012 году реактивный учебно-тренировочный самолет М-311, маркетинг которого компания Alenia Aermacchi (часть группы Finmeccanica, ныне дивизион Velivoli компании Leonardo) безуспешно осуществляла с 2005 года, так и не получив заказов. В свою очередь, M-311 являлся модифицированной деривацией учебно-тренировочного самолета SIAI-Marchetti S.211, построенного с 1981 по 1994 годы в количестве 70 единиц и поставлявшегося ВВС Сингапура, Филиппин и Гаити. Компания Aermacchi получила права на S.211 вместе с активами бывшей компании SIAI-Marchetti в 1997 году, - в свою очередь в 2002 году Aermacchi была приобретена группой Finmeccanica, и в 2012 году после объединения авиастроительных активов последней стала Alenia Aermacchi, а в 2016-2017 годах была "растворена" в авиастроительном дивизионе трансформировавшейся из Finmeccanica единой ребрендированной компании Leonardo.

Впервые прототип-демонстратор самолета новой версии, именуемой M-345 HET (представлявший собой модифицированный первый из двух построенных прототипов М-311) был представлен на авиасалоне в Ле-Бурже в июне 2013 года, и тогда же Alenia Aermacchi подписала соглашение с национальным управлением вооружений министерства обороны Италии о разработке этой машины в интересах как ВВС Италии, так и для продвижения на мировом рынке.

В сентябре 2013 года тогдашний министр обороны Италии заявил о плане закупки самолетов M-345 HET для переоснащения демонстрационно-пилотажной группы итальянских ВВС Freccе Tricolori. Однако позднее министерство обороны Италии по финансовым причинам временно отказалось от этого намерения, что привело к тому, что программа M-345 HET оказалась в неопределенном состоянии и серьезно затормозилась. Лишь 29 декабря 2016 года cостоялся первый полет "полноценного" прототипа М-345 НЕТ, представляющего собой все тот же переделанный первый прототип М-311 (номер С.Р.Х.619), но получившего "штатный" для М-345 двигатель Williams International FJ44-4M-34 (вместо использовавшегося на S.211 и М-311 двигателя Pratt & Whitney JT15D) и новое бортовое электронное оборудование (максимально унифицированное с самолетом М-346). И только 21 декабря 2018 года совершил первый полет комплектный прототип М-345 НЕТ полностью новой постройки в серийной конфигурации (номер С.Р.Х.624).

Первые два полученные ВВС Италии серийных реактивных учебно-тренировочных самолета Leonardo М-345 НЕТ (Т-345А) с бортовыми номерами 61-202 (итальянский военный номер MM55234) и 61-203 (итальянский военный номер MM55235), 23.12.2020 (с) ВВС Италии