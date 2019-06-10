РФПИ и ОАЭ выделят $90 млн на реконструкцию "Гагаринского старта" на Байконуре - Рогозин

Санкт-Петербург. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Российский фонд прямых инвестиций и инвесторы из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) подпишут соглашение с "Роскосмосом" о выделении $90 миллионов для реконструкции "Гагаринского старта" на космодроме Байконур, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Сегодня мы как раз с Кириллом Дмитриевым (глава РФПИ, - "ИФ") подписываем соглашение - они выделяют необходимое финансирование вместе со своими арабскими партнерами. Это около $90 млн - сумма, которая как раз достаточна для того, чтобы в короткий срок привести в порядок эту стартовую позицию, восстановить полностью ее работоспособность уже под новую ракету", - сказал находящийся на Петербургском международном экономическом форуме Рогозин в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что это крайне важный проект, который даст возможность сохранить и укрепить пилотируемую программу на Байконуре.

"Это был предмет особых переживаний всей нашей отрасли, потому что для нас "Гагаринский старт" на Байконуре - это легенда", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что в этом году заканчивается эксплуатация ракет "Союз ФГ" с украинской системой управления, поэтому "Роскосмос" переходит на новые ракеты "Союз-2.1а", "Союз-2.1б".

"Поэтому на Байконуре фактически с января следующего года остается только одна стартовая позиция для ракет "Союз", что очень, очень рискованно. Ну, техника есть техника: мы знаем, что были аварии, и будут, к сожалению, аварии - крайне важно иметь вторую резервную позицию. Поэтому мы искали возможности вложить деньги в то, чтобы Гагаринский старт не умер, не превратился в музей", - сказал глава "Роскосмоса".

В апреле замминистра по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Мурат Нургожин сообщил "Интерфаксу", что Казахстан, РФ и ОАЭ завершили разработку технико-экономического обоснования проекта модернизации "Гагаринского старта".

Ранее сообщалось, что Казахстан, РФ и ОАЭ планируют создать совместное предприятие по сопровождению коммерческих пусков "Союз-2" с "Гагаринского старта".

В ноябре 2018 года Рогозин сообщил, что ОАЭ могут стать инвесторами при модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре.