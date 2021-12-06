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На Байконуре с 18 до 3 сократили число стартовых комплексов

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления на форуме «Космическая интеграция» напомнил о шестикратном сокращении числа стартовых комплексов на расположенном в Казахстане и арендуемом Россией космодроме Байконур. Заявление главы госкорпорации приводит РИА Новости.

По его словам, на космодроме сложилась переломная ситуация. «Мы когда входили в договор аренды 25 лет назад, там было 18 стартовых комплексов, сейчас осталось три», — сказал гендиректор.

По его словам, два стартовых комплекса остались для пусков тяжелых ракет «Протон-М». Один — для стартов средних носителей «Союз-2». «Для того чтобы Байконур продолжал свое развитие, лозунгов недостаточно, уверений в дружбе недостаточно. Необходимы стартовые комплексы», — сказал глава госкорпорации.

Рогозин напомнил, что в настоящее время Россия совместно с Казахстаном работает над проектом Байтерек, предполагающим запуск с Байконура перспективных средних ракет «Союз-5».

Как передает ТАСС, в ходе форума председатель аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубек Оралмагамбетов рассказал о планируемом сотрудничестве с Россией и ОАЭ по модернизации Гагаринского старта, с которого возможно проводить пуски «Союз-2». «Мы надеемся, что подписание межправсоглашения произойдет в первом квартале следующего года», — сказал чиновник.

В июле 2020 года бывший гендиректор и бывший конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров, работавший над ракетами семейства «Ангара», заявил, что создаваемый Ракетно-космической корпорацией (РКЦ) «Прогресс» носитель «Союз-5» не нужен.

В том же месяце РИА Новости напомнило, что «Союз-5» («Иртыш») планируют запускать на Байконуре со стартового комплекса «Назарбаевский старт», получившего по инициативе президента России Владимира Путина название в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В рамках проекта «Байтерек» предполагается запускать «Союз-5» с переоборудованной стартовой площадки под украинский носитель «Зенит-3SLБ» на Байконуре. В совместном российско-казахстанском проекте Москва отвечает за создание носителя, а Нур-Султан финансирует работы по пусковой инфраструктуре. Летные испытания «Союза-5» намечены на первую половину текущего десятилетия. Носитель представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя составляет около 530 тонн, длина — 61,87 метра, диаметр — 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн.


Иван Потапов

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Страны
Казахстан
ОАЭ
Россия
Украина
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
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Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
Союз-2 РН
Союз-5 РН
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