Создатель провальной «Ангары» заявил о ненужности «Союза»

России не нужна средне-тяжелая ракета «Союз-5», заявил РИА Новости бывший гендиректор, бывший конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров, работавший над провальным семейством носителей «Ангара».

«Я думаю, что "Союза-5" не будет в связи с тем, что он никому не нужен», — сказал инженер.

По его мнению, «есть неправильный "Союз-5" и есть правильный "Союз-СПГ"». «Только эта ракета опять нуждается в серьезных коррективах с точки зрения ее создания. Ее нужно делать абсолютно на новых технических принципах, чтобы мы могли обстоятельно и корректно конкурировать на мировом пусковом рынке», — заявил конструктор.

Нестеров признал, что между «Ангарой» производства Центра Хруничева и «Союзом», над которым работают в Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Ракетно-космическом центре «Прогресс», существует конкуренция. «"Ангара" однозначно отвоюет кусок от рынка при правильной стратегической линии ее производства и использования. Если не будет "Союза-5", "Союза-6", "Союза-7", сверхтяжелых носителей и много чего еще», — сказал инженер.

Также Нестеров признал невозможность создания многоразовой «Ангары».

В январе 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность премьер-министра, на посвященном финансово-экономическому состоянию «Роскосмоса» совещании рекомендовал госкорпорации заканчивать с «прожектерством» в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать. Тогда же премьер отметил, что на космодроме Восточный в Амурской области построена только четверть из запланированных объектов.

Московский Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в 2014 году). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.

Самарский Ракетно-космический центр «Прогресс» является одним из самых устойчивых с точки зрения финансов предприятий «Роскосмоса». В настоящее время большинство российских ракетных пусков космического назначения проводится ракетами данного предприятия. Ракетно-космический центр «Прогресс» совместно с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» работают над линейкой носителей «Союз-5», который должен стать основой сверхтяжелого носителя «Енисей». Также в «Прогрессе» работают над проектом многоразового носителя на сжиженном природном газе «Союз-СПГ».

Заняв должность руководителя «Роскосмоса», Дмитрий Рогозин призвал всю космическую отрасль найти применение ракете «Ангара». Также чиновник принял решение о том, что создаваемый «Энергией» космический корабль «Федерация» будет запускаться не «Союзом-5», а более дорогой «Ангарой».