Войти
10.06.2019
Интерфакс-АВН

Роскосмос и РФПИ подписали соглашение о модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре

387
0
-1
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с "Гагаринского старта" космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с "Гагаринского старта" космодрома Байконур.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Модернизация "Гагаринского старта" на Байконуре увеличит конкурентоспособность российской космической промышленности на мировом рынке, заявили в Роскосмосе.

"Госкорпорация "Роскосмос" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, в партнерстве с ближневосточными инвесторами, а также оператор пусковых услуг "Главкосмос Пусковые Услуги" (входит в Роскосмос) подписали соглашение об инвестициях в размере $87 млн в проект модернизации инфраструктуры космодрома Байконур", - говорится в сообщении Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что соответствующие документы были подписаны в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По данным Роскосмоса, проект предусматривает модернизацию пусковой площадки №1 космодрома ("Гагаринский старт") и её дальнейшую эксплуатацию для пусков ракет-носителей семейства "Союз-2".

"Инвестиции РФПИ и партнеров позволят обновить наземную инфраструктуру крупнейшего космодрома в мире, повысить конкурентоспособность российской космической промышленности на мировом рынке пусковых услуг и коммерциализировать лучшие отечественные космические технологии", - подчеркнули в Роскосмосе.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что РФПИ и инвесторы из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) выделят около $90 млн на реконструкцию "Гагаринского старта".

"Это около $90 млн - сумма, которая как раз достаточна для того, чтобы в короткий срок привести в порядок эту стартовую позицию, восстановить полностью ее работоспособность уже под новую ракету", - сказал находящийся на ПМЭФ Рогозин в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что это крайне важный проект, который даст возможность сохранить и укрепить пилотируемую программу на Байконуре.

"Это был предмет особых переживаний всей нашей отрасли, потому что для нас "Гагаринский старт" на Байконуре - это легенда", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что в этом году заканчивается эксплуатация ракет "Союз ФГ" с украинской системой управления, поэтому "Роскосмос" переходит на новые ракеты "Союз-2.1а", "Союз-2.1б".

"Поэтому на Байконуре фактически с января следующего года остается только одна стартовая позиция для ракет "Союз", что очень, очень рискованно. Ну, техника есть техника: мы знаем, что были аварии, и будут, к сожалению, аварии - крайне важно иметь вторую резервную позицию. Поэтому мы искали возможности вложить деньги в то, чтобы "Гагаринский старт" не умер, не превратился в музей", - сказал глава "Роскосмоса".

В апреле замминистра по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Мурат Нургожин сообщил "Интерфаксу", что Казахстан, РФ и ОАЭ завершили разработку технико-экономического обоснования проекта модернизации "Гагаринского старта".

Ранее сообщалось, что Казахстан, РФ и ОАЭ планируют создать совместное предприятие по сопровождению коммерческих пусков "Союз-2" с "Гагаринского старта".

В ноябре 2018 года Рогозин сообщил, что ОАЭ могут стать инвесторами при модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
ОАЭ
Россия
Украина
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
Похожие новости
10.06.2019
РФПИ и ОАЭ выделят $90 млн на реконструкцию "Гагаринского старта" на Байконуре - Рогозин
15.03.2019
Не прощай их, Юра
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
08.07.2015
Успеть до пуска
14.01.2014
Путин придал ускорение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:42
  • 27
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:21
  • 4
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР