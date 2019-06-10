Роскосмос и РФПИ подписали соглашение о модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Модернизация "Гагаринского старта" на Байконуре увеличит конкурентоспособность российской космической промышленности на мировом рынке, заявили в Роскосмосе.

"Госкорпорация "Роскосмос" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, в партнерстве с ближневосточными инвесторами, а также оператор пусковых услуг "Главкосмос Пусковые Услуги" (входит в Роскосмос) подписали соглашение об инвестициях в размере $87 млн в проект модернизации инфраструктуры космодрома Байконур", - говорится в сообщении Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что соответствующие документы были подписаны в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По данным Роскосмоса, проект предусматривает модернизацию пусковой площадки №1 космодрома ("Гагаринский старт") и её дальнейшую эксплуатацию для пусков ракет-носителей семейства "Союз-2".

"Инвестиции РФПИ и партнеров позволят обновить наземную инфраструктуру крупнейшего космодрома в мире, повысить конкурентоспособность российской космической промышленности на мировом рынке пусковых услуг и коммерциализировать лучшие отечественные космические технологии", - подчеркнули в Роскосмосе.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что РФПИ и инвесторы из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) выделят около $90 млн на реконструкцию "Гагаринского старта".

"Это около $90 млн - сумма, которая как раз достаточна для того, чтобы в короткий срок привести в порядок эту стартовую позицию, восстановить полностью ее работоспособность уже под новую ракету", - сказал находящийся на ПМЭФ Рогозин в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что это крайне важный проект, который даст возможность сохранить и укрепить пилотируемую программу на Байконуре.

"Это был предмет особых переживаний всей нашей отрасли, потому что для нас "Гагаринский старт" на Байконуре - это легенда", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что в этом году заканчивается эксплуатация ракет "Союз ФГ" с украинской системой управления, поэтому "Роскосмос" переходит на новые ракеты "Союз-2.1а", "Союз-2.1б".

"Поэтому на Байконуре фактически с января следующего года остается только одна стартовая позиция для ракет "Союз", что очень, очень рискованно. Ну, техника есть техника: мы знаем, что были аварии, и будут, к сожалению, аварии - крайне важно иметь вторую резервную позицию. Поэтому мы искали возможности вложить деньги в то, чтобы "Гагаринский старт" не умер, не превратился в музей", - сказал глава "Роскосмоса".

В апреле замминистра по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Мурат Нургожин сообщил "Интерфаксу", что Казахстан, РФ и ОАЭ завершили разработку технико-экономического обоснования проекта модернизации "Гагаринского старта".

Ранее сообщалось, что Казахстан, РФ и ОАЭ планируют создать совместное предприятие по сопровождению коммерческих пусков "Союз-2" с "Гагаринского старта".

В ноябре 2018 года Рогозин сообщил, что ОАЭ могут стать инвесторами при модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре.