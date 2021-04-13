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Казахстан раскрыл будущее «Гагаринского старта»

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

После модернизации с «Гагаринского старта» ежегодно планируется проводить не менее четырех коммерческих пусков. Будущее стартовой площадки №1 на космодроме Байконур раскрывает ТАСС, ссылаясь на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

«Прогнозируется осуществлять не менее четырех коммерческих пусков в год», — сообщили в ведомстве.

Агентство напоминает, что модернизация «Гагаринского старта» в равных долях проводится Россией, Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В сентябре 2019 года была запущена последняя средняя ракета «Союз-ФГ», использующая аналоговую систему управления украинского производства. Пуск стал последним для «Гагаринского старта», после которого площадка закрылась на модернизацию. С 2020 года пилотируемые старты к Международной космической станции (МКС) проводятся на носителе «Союз-2.1а», получившем российскую цифровую систему управления.

В июне того же года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ) и инвесторы из ОАЭ подпишут соглашение с госкорпорацией о выделении денежных средств для реконструкции «Гагаринского старта».

За последние десятилетия с площадки №1 Байконура проведено более полутысячи пусков, включая более сотни пилотируемых. Именно с «Гагаринского старта» в 1957-м проводились первые пуски ракет Р-7, а четвертого октября того же года стартовал первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года отсюда стартовала ракета «Восток», которая на пилотируемом корабле вывела в космос Юрия Гагарина.


Иван Потапов

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