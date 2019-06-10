Технологических рисков для России из-за возможного отказа США от сотрудничества по МКС нет - Рогозин

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Россия готова к любому решению США по сотрудничеству по программе Международной космической станции (МКС), заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Надо иметь в виду, что такие вот партнеры. Это как погода. Здесь надо вовремя приготовиться - взять зонтик, теплую одежду, тогда вы будете всепогодно готовы", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о возможном отказе США от сотрудничества с Россией по программе МКС.

"По МКС: пока они (США) до конца решения не приняли - сохраняют ли они наше сотрудничество до 2024 года или до 2028, или до 2030 года", - сказал Рогозин, отметив, что в конгрессе США есть разные позиции.

"Слушайте, я вам так скажу: мы не собираемся от них зависеть и от их конъюнктуры. И даже их так называемая "лунная гонка" - это внутриполитическая борьба между республиканцами и демократами. Это политическая игра", - сказал глава Роскосмоса.