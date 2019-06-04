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04.06.2019
ТАСС

Ростех опроверг утверждения WSJ о сокращении числа военных специалистов в Венесуэле

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Главный офис госкорпорации Ростех
Главный офис госкорпорации Ростех.
Источник изображения: © Стоян Васев/ТАСС

Отмечается, что издание привело завышенное в десятки раз число сотрудников госкорпорации, якобы присутствовавших в стране

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Состав представительства Ростеха в Венесуэле остается неизменным много лет, цифры, приведенные в статье The Wall Street Journal (WSJ) о присутствии российских военных специалистов, завышены в десятки раз, сообщил ТАСС представитель Ростеха.

"Цифры, приведенные в статье The Wall Street Journal в отношении присутствия штата сотрудников Ростеха в Венесуэле, преувеличены в десятки раз. Состав представительства остается неизменным много лет. Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники. На днях, например, завершились технические работы по обслуживанию партии самолетов", - сказал собеседник агентства.

Ранее WSJ сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле. В своем материале, опубликованном в воскресенье, издание утверждает, что за несколько последних месяцев число специалистов госкорпорации "Ростех", которая, по мнению газеты, отвечает за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с тысячи до нескольких десятков.

Издание предполагает, что такой шаг может быть вызван "отсутствием новых контрактов и признанием того, что режим Мадуро больше не располагает средствами для того, чтобы продолжать оплачивать другие услуги Ростеха, связанные с прошлыми контрактами".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Венесуэла
Россия
Компании
Ростех
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