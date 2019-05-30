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30.05.2019
Интерфакс-АВН

Запущенный в понедельник на орбиту спутник "Глонасс-М" вводится в состав орбитальной группировки

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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник изображения: politikus.ru

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Космический аппарат (КА) "Глонасс-М", успешно выведенный на орбиту в понедельник ракетой "Союз", вошел в состав спутниковой группировки системы "ГЛОНАСС", сообщает Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения.

Согласно данным центра, КА "Глонасс-М" №758 в настоящее время находится на этапе ввода в систему.

В понедельник в 09:23 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", сообщало ранее Минобороны РФ.

Это был первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС
Плесецк
Союз РН
Союз-2 РН
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