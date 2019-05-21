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21.05.2019
ЦАМТО

На предприятии Damen Shipyards в Галаце спущен на воду первый корабль OPV для ВМС Пакистана

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Источник изображения: Фото: thenews.com.pk

ЦАМТО, 20 мая. На предприятии Damen Shipyards в Галаце (Румыния) 17 мая состоялась церемония спуска на воду первого из двух заказанных для ВМС Пакистана многоцелевых патрульных кораблей прибрежной зоны OPV (по классификации ВМС Пакистана корветов).

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2017 года компания Karachi Shipyard & Engineering Works (KSEW) подписала с Damen Shipyards контракт на постройку в Пакистане патрульных кораблей OPV (Offshore Patrol Vessel) для пакистанского флота. Количество заказанных кораблей и общая стоимость проекта не раскрывались. Первоначально предполагалось, что корабли будут построены на верфи KSEW, однако в итоге строительство кораблей началась в Румынии. Пока нет данных о том, по какой причине решение о строительстве кораблей в Пакистане было изменено.

Резка стали для постройки первого корабля состоялась на судостроительном предприятии Damen в Галаце (Румыния) в апреле 2018 года. Как ожидается, головной корабль серии поступит на вооружение ВМС Пакистана до конца текущего года, второй будет передан к середине 2020 года.

В сообщении ВМС Пакистана в Twitter указано, что водоизмещение кораблей составляет 2300 т. Это указывает на то, что они строятся на базе разработанного Damen проекта OPV-2400. Согласно данным компании, длина данного корабля составляет 90 м, максимальная скорость – 23 узла. Он оборудован летной площадкой и ангаром для вертолетов.

OPV являются современными кораблями, предназначенными для борьбы с надводными кораблями, воздушными угрозами и обеспечения безопасности на море. Кроме того, предполагается, что они будут участвовать в поисково-спасательных операциях и применяться для ведения разведки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Румыния
Компании
Damen Shipyards
KSEW
Проекты
2020-й год
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