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Новый пакистанский патрульный корабль Yarmook

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13 февраля 2020 года в Констанце (Румыния) состоялась церемония передачи пакистанскому флоту головного патрульного корабля (корвета) F 271 Yarmook, построенного в Галаце (Румыния) на верфи Damen Shipyards Galati международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группы Damen Shipyards Group по проекту Damen OPV 1900.

Введенный в состав ВМС Пакистана головной патрульный корабль (корвет) F 271 Yarmook проекта Damen OPV 1900, построенный в Галаце (Румыния) на верфи Damen Shipyards Galati международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группы Damen Shipyards Group. Констанца (Румыния), 13.02.2020 (с) defence.pk

Группа Damen 30 июня 2017 года подписала с министерством оборонной промышленности Пакистана контракт на постройку для ВМС Пакистана двух больших патрульных кораблей проекта Damen OPV 1900. Головной корабль F 271 Yarmook был начат постройкой в Галаце (Румыния) на верфи Damen Shipyards Galati группы Damen в начале 2018 года и спущен там на воду 17 мая 2019 года. Второй корабль F 272 Tabuk был спущен в Галаце на воду 3 сентября 2019 года и должен быть передан пакистанскому флоту в мае 2020 года.

Оба корабли сдаются без вооружения и части радиолокационного оборудования, которое должно устанавливаться в Пакистане и должно быть преимущественно китайского производства. Предположительно, каждый корабль получит две 30-мм артиллерийские установки и две четырехконтейнерные пусковые установки противокорабельных ракет.

Пакистан стал первым заказчиком патрульных кораблей модификации Damen Offshore Patrol Vessel (OPV) 1900. Стандартное водоизмещение корабля этого проекта составляет более 1900 тонн, а длина корпуса 90 метров. Скорость 22 узла. Корабль несет средний вертолет в ангаре, по одной 6,5- и 11,5-метровой скоростной полужесткой моторной лодке, способен нести два 20-футовых контейнера со специальной целевой нагрузкой, а также приспособлен для размещения БЛА.

В последние годы верфь Damen Shipyards Galati в Галаце стала одной из главных площадок группы Damen по строительству кораблей военного и специального назначения, построив их до 40 единиц. В частности, в 2018 году верфь в Галаце завершила строительство для ВМС Туниса четырех патрульных кораблей проекта Damen MSOPV 1400, а чуть ранее - двух патрульных кораблей проекта Damen Sea Axe 6711 для Управления береговой охраны и защиты критической инфраструктуры Абу-Даби, здесь строились целый ряд других патрульных кораблей для разных стан, а также корпуса или корпусные секции для целого ряда боевых кораблей и вспомогательных судов для различных заказчиков, включая, например, корпуса четырех патрульных кораблей типа Holland и многоцелевого корабля Karel Doorman ВМС Нидерландов.

Церемония ввода в состав ВМС Пакистана головного патрульного корабля (корвета) F 271 Yarmook проекта Damen OPV 1900, построенного в Галаце (Румыния) на верфи Damen Shipyards Galati международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группы Damen Shipyards Group. Констанца (Румыния), 13.02.2020 (с) Damen Shipyards Group

Головной патрульный корабль (корвет) F 271 Yarmook проекта Damen OPV 1900, построенный для ВМС Пакистана в Галаце (Румыния) на верфи Damen Shipyards Galati международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группы Damen Shipyards Group, на этапе испытаний (с) defence.pk

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Страны
Китай
Нидерланды
ОАЭ
Пакистан
Румыния
Тунис
Компании
Damen Shipyards
СТАН
Проекты
2020-й год
БПЛА
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