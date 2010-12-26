Пакистан развивает военное судостроение



Строящийся для ВМС Пакистана на пакистанской военно-морской верфи Karachi Shipyard and Engineering Works (KSEW) по проекту турецкой государственной компании Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) эскадренный танкер перед спуском. Карачи, 18.08.2016.

Источник: Karachi Shipyard and Engineering Works Строящийся для ВМС Пакистана на пакистанской военно-морской верфи Karachi Shipyard and Engineering Works (KSEW) по проекту турецкой государственной компании Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) эскадренный танкер перед спуском. Карачи, 18.08.2016.Источник: Karachi Shipyard and Engineering Works

"Военный Паритет", 25 дек. 2017 - Постоянный комитет по обороне парламента Пакистана призвал ускорить развитие судостроительной отрасли путем наращивания возможностей проекта по строительству промышленного комплекса в Гвадаре, сообщает Associated Press of Pakistan (APP).

На брифинге управляющий директор судостроительного завода Качичи (KSEW) контр-адмирал Сайед Хасан Насир Шах сообщил, что компания построила 445 судов различных типов и тоннажа для внутренних и зарубежных заказчиков. Председатель Комитета, сенатор, отставной генерал-лейтенант Абдул Кайюм заявил, что судостроение является ключевым фактором экономического роста и процветания. Комитет был обеспокоен задержками в строительстве второй верфи в Гвадаре.

В июле Комитет рекомендовал ускорить строительство судоремонтного завода в Гвадаре, но это решение вызвало противодействие со стороны министерства оборонной промышленности. Однако в настоящее время ведется работа по повышению эффективности и объема производства в судостроении Пакистана.

В июле KSEW подписал контракт с норвежской компанией TTS Group на сумму 29,8 млн долл США для строительства системы Syncrolift по подъему/перемещению строящихся корпусов судов. В своем докладе министерство оборонной промышленности заявило, что система лифтинга и перемещения Syncrolift позволит KSEW "увеличить объем бизнеса и эффективность строительства в три раза".

К предстоящим программам KSEW относятся строительство 90-метрового морского патрульного судна разработки Damen Shipyards, четыре подлодки с воздухонезависимыми энергоустановками (ВНЭУ) по лицензии China Shipbuilding & Offshore International Co. Ltd (закладка головной субмарины запланирована на октябрь 2020 года), и, если сделка будет заключена - два корвета MILGEM в сотрудничестве с турецкой компанией Savunma Teknolojileri Mhendislik ve Ticaret A (STM).

В настоящее время KSEW строит четвертый скоростной ракетный катер класса Azmat (FAC (M) - фото) для военно-морского флота Пакистана, а также 1500-тонное морское патрульное судно для Пакистанского агентства морской безопасности. Ведется модернизация трех подводных лодок проекта Agosta 90B с ВНЭУ, завершается строительство танкера водоизмещением 17000 т.