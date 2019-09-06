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06.09.2019
ЦАМТО

На верфи Damen Shipyards в Галаце спущен на воду второй корабль OPV для ВМС Пакистана

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Источник изображения: Фото: Pakistan Navy

ЦАМТО, 5 сентября. На верфи Damen Shipyards в Галаце (Румыния) состоялась церемония спуска на воду второго из двух заказанных для ВМС Пакистана многоцелевого патрульного корабля прибрежной зоны OPV (по классификации ВМС Пакистана корвет).

Как заявил присутствовавший на мероприятии вице-адмирал Атер Мухтар (Ather Mukhtar), корветы расширят возможности ВМС Пакистана по защите морских границ и обеспечат большую гибкость в операциях по патрулированию для обеспечения безопасности на море в акватории Индийского океана.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2017 года компания Karachi Shipyard & Engineering Works (KSEW) подписала с Damen Shipyards контракт на строительство в Пакистане патрульных кораблей OPV (Offshore Patrol Vessel) для пакистанского флота. Количество заказанных кораблей и общая стоимость проекта не раскрывались. Первоначально предполагалось, что корабли будут построены KSEW, однако в итоге строительство началось в Румынии. О причинах изменения решения не сообщалось.

Резка стали для постройки первого корабля началась на судостроительном предприятии Damen в Галаце в апреле 2018 года, спуск на воду состоялся 17 мая 2019 года. Резка стали для строительства второго корвета началась 14 августа 2018 года. Как ожидается, головной корабль серии поступит на вооружение ВМС Пакистана до конца текущего года, второй будет передан заказчику к середине 2020 года.

В сообщении ВМС Пакистана в Twitter отмечается, что водоизмещение кораблей составляет 2300 т, что указывает на то, что они строятся на базе разработанного Damen проекта OPV 2400. Согласно данным компании, длина корабля составляет 90 м, максимальная скорость – 23 узла. Он оборудован вертолетной площадкой и ангаром для вертолетов, которые обеспечат поддержку поисково-спасательных операций и позволят вести разведку.

Корабли OPV предназначены для борьбы с надводными кораблями, воздушными угрозами и обеспечения безопасности на море. Кроме того, они могут быть задействованы в поисково-спасательных операциях и для ведения разведки.

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Страны
Индия
Пакистан
Румыния
Компании
Damen Shipyards
KSEW
Проекты
2020-й год
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