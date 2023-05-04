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ЦАМТО

На верфи Damen в Галаце заложен киль второго патрульного корабля OPV-2600 для ВМС Пакистана

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Источник изображения: Фото: the STRATCOM Bureau

ЦАМТО, 3 мая. Согласно информации, опубликованной Минобороны Пакистана, на предприятии Damen Shipyards Galati в Галаце (Румыния) 27 апреля состоялась церемония закладки киля второго из двух заказанных корветов класса "Ярмук" второй партии.

Как сообщал ЦАМТО, на текущий момент в боевом составе ВМС Пакистана имеются два патрульных корабля класса "Ярмук", принятых на вооружение в феврале и ноябре 2020 года, соответственно. Корабли "Ярмук" и "Табук" были построены по проекту OPV-2300 на предприятии Damen Shipyards в Галаце.

Контракт на строительство второй пары патрульных кораблей командование ВМС Пакистана заключило с Damen исходя из положительных результатов реализации соглашения на поставку первых двух кораблей. Их строительство ведется на базе проекта OPV-2600.

Командование ВМС Пакистана не раскрывало детали второго контракта, а о программе закупки двух патрульных кораблей стало известно только после объявления о состоявшейся 15 июля 2022 года на верфи Damen в Галаце (Румыния) церемонии резки стали для постройки головного корабля. Как планируется, вторая пара кораблей будет поставлена заказчику в феврале и августе 2024 года.

Корабли предназначены для повышения возможностей ВМС Пакистана по охране морских границ страны, защиты морских путей сообщения от пиратства и других угроз, патрулирования в акватории Индийского океана, проведения поисково-спасательных операций.

Церемония закладки киля головного корабля второй партии состоялась на предприятии Damen Shipyards Galati в Галаце 12 октября 2022 года. Одновременно началась резка стали для второго корабля серии.

По имеющимся данным, длина базовой версии корабля класса "Ярмук" составляет 91,3 м, ширина – 14,4 м, осадка – 4 м, полное водоизмещение – около 2300 т, экипаж – 138 человек. Корабль оснащен комбинированной ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями Caterpillar 3516 и может развивать максимальную скорость до 23 узлов, дальность хода – около 6000 морских миль на скорости 12 узлов. Корабль оборудован вертолетной площадкой и ангаром для среднего вертолета.

Вторая пара кораблей класса "Ярмук" будет иметь большие размерения. Так, их общая длина составит 98 м, ширина – 14,4 м, расчетная осадка – 4 м, водоизмещение – около 2600 т, экипаж – 60 человек. На борту может быть размещен дополнительный персонал численностью до 36 человек. Максимальная скорость составит 24 узла, дальность хода – около 6000 морских миль на крейсерской скорости 12 узлов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Румыния
Компании
Caterpillar
Damen Shipyards
Проекты
2020-й год
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