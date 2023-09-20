На верфи Damen спущен на воду головной патрульный корабль OPV-2600 для ВМС Пакистана

ЦАМТО, 19 сентября. На верфи Damen Shipyards Galati в Галаце (Румыния) состоялась церемония спуска на воду первого из двух заказанных ВМС Пакистана корветов класса "Ярмук" второй партии.

Как сообщила компания Damen Shipyards Group (Нидерланды), которой принадлежит верфь Damen Shipyards Galati в Румынии, в мероприятии принял участие начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Мухаммад Амджад Хан Ниази. Корабль получил наименование "Хунайн" (Hunain).

Как сообщал ЦАМТО, на текущий момент в боевой состав ВМС Пакистана входят два патрульных корабля класса "Ярмук", принятые на вооружение в феврале и ноябре 2020 года, соответственно. Корабли "Ярмук" и "Табук" были построены по проекту OPV-2300 на предприятии Damen Shipyards в Галаце.

Контракт на строительство второй пары патрульных кораблей командование ВМС Пакистана заключило с Damen исходя из положительных результатов реализации соглашения на поставку первых двух кораблей. Строительство второй пары кораблей ведется на базе проекта OPV-2600.

Командование ВМС Пакистана не раскрывало детали второго контракта, а о программе закупки двух дополнительных патрульных кораблей стало известно только после объявления о состоявшейся 15 июля 2022 года на верфи Damen в Галаце (Румыния) церемонии резки стали для постройки головного корабля. Церемония закладки киля состоялась на предприятии Damen Shipyards Galatн в октябре 2022 года. Одновременно началась резка стали для строительства второго корабля серии, закладка которого состоялась в апреле 2023 года.

Как планируется, вторая пара кораблей будет поставлена заказчику в феврале и августе 2024 года.

Корабли предназначены для охраны морских границ страны, обеспечения патрулирования в акватории Индийского океана, проведения поисково-спасательных операций.

По имеющимся данным, длина базовой версии корабля класса "Ярмук" составляет 91,3 м, ширина – 14,4 м, осадка – 4 м, полное водоизмещение – около 2300 т, экипаж – 138 человек. Корабль оснащен комбинированной ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями Caterpillar 3516 и может развивать максимальную скорость до 23 узлов, дальность хода – около 6000 морских миль на скорости 12 узлов. На палубе имеется вертолетная площадка и ангар для среднего вертолета.

Вторая пара кораблей класса "Ярмук" будет иметь большие размерения. Так, их длина составит 98 м, ширина – 14,4 м, расчетная осадка – 4 м, водоизмещение – около 2600 т, экипаж – 60 человек. На борту сможет разместиться дополнительный персонал численностью до 36 человек. Максимальная расчетная скорость – 24 узла, дальность хода – около 6000 морских миль на крейсерской скорости 12 узлов.