Войти
ЦАМТО

На верфи Damen спущен на воду головной патрульный корабль OPV-2600 для ВМС Пакистана

513
0
0
Источник изображения: Фото: media.damen.com

ЦАМТО, 19 сентября. На верфи Damen Shipyards Galati в Галаце (Румыния) состоялась церемония спуска на воду первого из двух заказанных ВМС Пакистана корветов класса "Ярмук" второй партии.

Как сообщила компания Damen Shipyards Group (Нидерланды), которой принадлежит верфь Damen Shipyards Galati в Румынии, в мероприятии принял участие начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Мухаммад Амджад Хан Ниази. Корабль получил наименование "Хунайн" (Hunain).

Как сообщал ЦАМТО, на текущий момент в боевой состав ВМС Пакистана входят два патрульных корабля класса "Ярмук", принятые на вооружение в феврале и ноябре 2020 года, соответственно. Корабли "Ярмук" и "Табук" были построены по проекту OPV-2300 на предприятии Damen Shipyards в Галаце.

Контракт на строительство второй пары патрульных кораблей командование ВМС Пакистана заключило с Damen исходя из положительных результатов реализации соглашения на поставку первых двух кораблей. Строительство второй пары кораблей ведется на базе проекта OPV-2600.

Командование ВМС Пакистана не раскрывало детали второго контракта, а о программе закупки двух дополнительных патрульных кораблей стало известно только после объявления о состоявшейся 15 июля 2022 года на верфи Damen в Галаце (Румыния) церемонии резки стали для постройки головного корабля. Церемония закладки киля состоялась на предприятии Damen Shipyards Galatн в октябре 2022 года. Одновременно началась резка стали для строительства второго корабля серии, закладка которого состоялась в апреле 2023 года.

Как планируется, вторая пара кораблей будет поставлена заказчику в феврале и августе 2024 года.

Корабли предназначены для охраны морских границ страны, обеспечения патрулирования в акватории Индийского океана, проведения поисково-спасательных операций.

По имеющимся данным, длина базовой версии корабля класса "Ярмук" составляет 91,3 м, ширина – 14,4 м, осадка – 4 м, полное водоизмещение – около 2300 т, экипаж – 138 человек. Корабль оснащен комбинированной ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями Caterpillar 3516 и может развивать максимальную скорость до 23 узлов, дальность хода – около 6000 морских миль на скорости 12 узлов. На палубе имеется вертолетная площадка и ангар для среднего вертолета.

Вторая пара кораблей класса "Ярмук" будет иметь большие размерения. Так, их длина составит 98 м, ширина – 14,4 м, расчетная осадка – 4 м, водоизмещение – около 2600 т, экипаж – 60 человек. На борту сможет разместиться дополнительный персонал численностью до 36 человек. Максимальная расчетная скорость – 24 узла, дальность хода – около 6000 морских миль на крейсерской скорости 12 узлов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Нидерланды
Пакистан
Румыния
Компании
Caterpillar
Damen Shipyards
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.05.2023
На верфи Damen в Галаце заложен киль второго патрульного корабля OPV-2600 для ВМС Пакистана
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
06.09.2019
На верфи Damen Shipyards в Галаце спущен на воду второй корабль OPV для ВМС Пакистана
31.05.2012
Подведены окончательные итоги выставки KADEX-2012
28.01.2011
Дружба как прикрытие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 13:35
  • 55346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 20.09 12:27
  • 26
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 19.09 15:27
  • 0
Польша и Украина больше не смогут общаться
  • 19.09 14:19
  • 2
Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
  • 19.09 12:51
  • 1
Эрдоган заявил, что в мирном процессе по Украине не будет проигравших сторон
  • 19.09 12:42
  • 1
Двигатель спутника CubeSat настолько мал, что его приходится печатать по технологиям микрочипов
  • 19.09 09:55
  • 0
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34