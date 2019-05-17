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17.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Путин назвал главное российское оружие 21-го века

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Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Президент Владимир Путин в ходе итогового совещания, посвященного развитию Воздушно-космических сил, предложил рассмотреть практические испытания лазерного оружия "Пересвет" и гиперзвуковой установки "Кинжал", подчеркнув, что "именно такие виды оружия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота".

"Рассмотрим первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие "Пересвет" и авиационный ракетный гиперзвуковой комплекс "Кинжал", – заявил Путин.

Российский лидер также предложил обсудить на итоговом совещании по развитию воздушно-космических сил, которое проходит в пятницу, ход разработки перспективных вооружений, а также лазерного оружия.

"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, встречались только в фантастических рассказах, имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике", – заявил Путин, передает РИА "Новости".

Президент подчеркнул, что "своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота".

В феврале инфраструктура для лазерного комплекса "Пересвет" была создана в российских войсках, все поступившие установки развернуты в установленных местах дислокации. Тогда же Путин заявил, что лазерные установки "Пересвет" подтвердили свои уникальные характеристики. Комплекс заступил на боевое дежурство в ВС России с 1 декабря.

В марте сообщалось, что почти 20 российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", от которых США не могут эффективно защищаться, передислоцированы на полигон для очередных испытаний.


Алина Назарова

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Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
Пересвет
Компании
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