Гиперзвуки боя: новое супероружие проверят в полевых условиях

Какие основанные на новых физических принципах военные разработки примут участие в маневрах

Российское супероружие, основанное на новых физических принципах, ждет учебно-боевая проверка. Минобороны планирует задействовать его в серии маневров. Речь идет о лазерах, сверхскоростных ракетах и робототехнике. О создании большинства образцов публично было объявлено лишь несколько лет назад, но сейчас все они либо уже испытаны, либо находятся на завершающих этапах принятия на вооружение. Эксперты считают, что такие учения станут демонстрацией новых военных возможностей России.

Стратегические тренировки

До конца года Минобороны проведет серию маневров с использованием нескольких видов оружия, основанного на новых физических принципах, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Учения пройдут уже не в рамках испытаний перспективных образцов: на них будут отрабатываться реальные боевые сценарии. Источники отказались уточнить, о каких конкретно системах вооружений идет речь.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов 28 июня заявил о прогрессе в разработке таких вооружений. По его словам, новейшие гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал» уже заступили на боевое дежурство. На подходе и другие уникальные системы, включая межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат», корабельную гиперзвуковую «Циркон» и ЗРК С-500 «Прометей».

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки Минобороны генерал-полковник Иван Бувальцев анонсировал, что в летнем периоде обучения в Космических войсках пройдут тактические и штабные учения с отработкой вопросов применения оружия на новых физических принципах.

— Первое, что вспоминается из этой серии, — лазерный комплекс «Пересвет», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. — Его опытная эксплуатация уже ведется в Вооруженных силах. Это оружие размещено как минимум на пяти базах РВСН, для него построены ангары, которые видны со спутника.

Скорее всего, «Пересвет» предназначен для засветки систем оптического наблюдения в угрожаемый период времени для обеспечения беспрепятственного развертывания стратегических мобильных систем «Тополь-М», «Ярс» и их модификаций, считает эксперт. Его мощный лазер, по словам Дмитрия Корнева, может поразить оптические системы наблюдения самолетов, беспилотников и даже спутников.

— Похоже, сейчас решили провести учения по применению комплекса, его развертыванию и сопровождению ракетных систем. Полагаю, маневры будут достаточно масштабными и заметными для потенциального противника, — заключил эксперт.

«Кинжалы» наготове

О разработке целой серии вооружений на новых физических принципах президент Владимир Путин рассказал в обращении к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Эти образцы оружия должны сделать неотвратимым ответный удар в случае нападения на нашу страну. А также расширить возможности неядерного сдерживания.

Лазерный комплекс «Пересвет» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Скоро в армии появится несколько новейших систем, которые выходят из испытательной стадии и поступают на вооружение. У нас есть «Кинжал» и «Пересвет», «Авангард» и «Посейдон», ставится на вооружение «Сармат», развивается робототехника, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Очевидно, когда такие образцы появляются, необходимо найти им свое место, расстановку на поле боя. Понять и увидеть возможности оружия, определить, где будет наиболее эффективное применение, можно только в ходе учений. Практически все образцы, о которых Владимир Путин говорил в 2018-м, на данный момент либо уже находятся на вооружении, либо заканчиваются их войсковые испытания.

Гиперзвуковое оружие сейчас приходит на все армейские уровни. Оперативно-тактическое — это авиационные ракеты «Кинжал», стратегическое — межконтинентальные «Авангард», тактические системы меньшей дальности сейчас тоже довольно активно разрабатываются.

Главное преимущество такого оружия заключается в огромных скоростях, которые затрудняют противнику эффективный перехват и и делают удар фактически неотвратимым. Оно серьезно меняет рисунок современной войны. Целями для него может быть всё что угодно — от высокозащищенных точечных объектов до боевых кораблей, пояснил Владислав Шурыгин.

Уже поставлена на боевое дежурство первая эскадрилья с авиационным ракетным комплексом «Кинжал». При использовании его с истребителя МиГ-31К дальность досягаемости достигает 2 тыс. км.

Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Пару таких самолетов на прошлой неделе перебазировали на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Оттуда они выполняют учебные полеты над Средиземноморьем и отрабатывают электронные пуски ракет в обстановке, максимально приближенной к реальной.

В конце прошлого года на боевое дежурство в 13-й ракетной дивизии заступил уже второй полк с шахтными межконтинентальными ракетами, оснащенными гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард». Они способны обходить районы противовоздушной и противоракетной обороны.

«Цирконы» на подходе

Еще несколько образцов вооружений находятся на финальных стадиях разработки и испытаний.

К исходу этого года планируют завершить цикл тестирования корабельных гиперзвуковых ракет «Циркон», которые могут поражать морские и сухопутные цели на удалении до тысячи километров. Ими оснастят в перспективе не только новейшие российские фрегаты, но и подводные лодки.

В III квартале 2021-го начнутся летные испытания МБР «Сармат». Военные специалисты полагают, что наличие у России группировки таких ракет обесценит планы США по развертыванию глобальной системы ПРО. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» будет способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т со множеством ложных целей в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс.

Бросковые испытания тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» российского ракетного комплекса наземного шахтного базирования РС-28 «Сармат» Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

По плану первый полк с несколькими «Сарматами» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года. Инфраструктуру для размещения новых ракет строят в Ужурской ракетной дивизии. Уже создано всё необходимое и для базирования пока не принятых на вооружение первых подводных беспилотников «Посейдон». Они оснащены атомным двигателем и потому имеют неограниченную дальность хода. Мощная ядерная боевая часть позволяет поражать прибрежные объекты и группы кораблей.

Создание малогабаритной ядерной энергетической установки позволило разработать крылатую ракету «Буревестник» с неограниченной дальностью полета. Она может непрерывно барражировать в воздухе в течение нескольких недель и добраться до любой точки на планете по самой непредсказуемой траектории. Испытания данного инновационного оружия продолжаются.

Антон Лавров