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Известия.ru

Идем в «Авангарде»: Путин рассказал об успехах в создании новейшего оружия

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Какие стратегические разработки уже стоят на вооружении ВС РФ и на что они способны

Практически все новейшие системы вооружений, разработку которых президент России анонсировал в 2018 году, уже несут службу в войсках, испытания остальных завершаются. В частности, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон» применяются в ходе СВО, на боевом дежурстве стоят «Сарматы», гиперзвуковые межконтинентальные блоки «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет», рассказал Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию. Глава государства также отметил, что стратегические ядерные силы (СЯС) России находятся в состоянии полной боевой готовности к гарантированному применению. О возможностях новейшего российского оружия — в материале «Известий».

Шесть лет спустя

Российская армия получила на вооружение практически всё оружие, о разработке которого Владимир Путин сообщил в 2018 году. Спустя шесть лет он вернулся к этому вопросу, и вновь — во время своего послания Федеральному собранию.

«То, что мы планировали в сфере вооружений, о чем я говорил в послании 2018 года, — всё сделано или завершается эта работа», — констатировал глава государства.

Так, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции, заявил президент.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» под фюзеляжем истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил РФ

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

«Кинжал» способен поражать командные центры (включая подземные), авиационные базы, системы ПВО и ПРО, а также другие важные объекты противника, объяснили «Известиям» военные эксперты.

«Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 2018 года даже и речи не шло, но и эта система уже в строю», — отметил Владимир Путин.


Эта ракета способна маневрировать не только по вертикали, но и по горизонтали, что затрудняет ее обнаружение и поражение. Предполагаемая дальность полета «Циркона» — 1 тыс. км, он способен двигаться со скоростью, равной девяти скоростям звука.

Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море, с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из акватории Баренцева моря

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В начале февраля зарубежные СМИ сообщали о первом боевом применении «Циркона». Однако официальных подтверждений с российской стороны не было.

В декабре прошлого года в Северодвинске командир фрегата «Адмирал Касатонов» рассказал осматривавшему корабль Владимиру Путину, что модернизация под «Цирконы» завершена, загружены четыре боевые ракеты.

«В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», — пообещал Владимир Путин.


Первый успешный пуск «Сармата» с космодрома Плесецк был осуществлен 20 апреля 2022 года. Эта ракета несет 10 управляемых боевых блоков «Авангард», мощность каждой боеголовки — 750 килотонн. Для сравнения: мощность атомной бомбы «Малыш», которую американцы сбросили на Хиросиму, составляла около 18 килотонн.

«На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет», — также сообщил президент РФ.

Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» перед установкой в пусковую шахту в Оренбургской области

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Главная особенность «Авангарда» — скорость полета, достигающая 33–37 тыс. км/ч. Оружие создали для преодоления противоракетной обороны противника. Его приняли на боевое дежурство в 2019 году. В ноябре 2022-го на новейший ракетный комплекс начали перевооружать соединения РВСН, дислоцированные в Оренбургской области.

Лазерный комплекс «Пересвет» считается одной из самых закрытых разработок. Неизвестны не только его характеристики, но и принцип работы. В 2022 году в то время вице-премьер, курировавший ВПК, Юрий Борисов рассказал, что «Пересвет» уже серийно поставляется в российские вооруженные силы, он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тыс. км.

Опрошенные «Известиями» военные эксперты констатировали скорость внедрения новейших разработок.

Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса «Пересвет»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— «Кинжал» уже стоит на вооружении российской авиации, применяется в ходе СВО, — рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. — «Циркон» поступает на вооружение ВМФ. Для надводных кораблей он уже прошел госиспытания и входит в состав вооружения фрегатов проекта 22350. На подлодках, видимо, в ближайшее время завершатся госиспытания. На боевом дежурстве уже стоят два полка комплексов «Авангард» с гиперзвуковым аэробаллистическим боевым оснащением. Лазерный комплекс «Пересвет» уже на опытном боевом дежурстве в тех частях, где есть подвижные грунтовые комплексы «Ярс». «Сармат» поступает в части РВСН. Его испытания пока не завершены, видимо, будет сделано еще несколько пусков. Но на боевое дежурство «Сарматы» уже поставлены и, вероятно, будут размещены в шахтных пусковых установках. Они займут место ракет «Воевода».

Такие системы решают задачи стратегического сдерживания и в случае явной агрессии их применяют без ограничений, рассказал «Известиям» экс-главком ВМФ адмирал Виктор Чирков.

— Нужно быстрее переходить к новому оружию пятого поколения. На это нацелят науку как гражданскую, так и военную, — сказал адмирал. — Контролю за внедрением перспективных разработок нужно уделять особое внимание.

В завершающей стадии

Обращаясь с посланием Федеральному собранию, Путин сообщил также, что завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

«Эти системы подтвердили свои высокие уникальные характеристики», — сказал он.

По сообщениям Минобороны России, «Буревестник» начали испытывать в 2018 году, а в 2019-м морские полигонные испытания прошел и «Посейдон».

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Испытания продолжаются, когда они будут завершены, пока вопрос, — пояснил Дмитрий Корнев. — Это очень сложные уникальные системы, таких ни у кого в мире нет, у нас тут абсолютный приоритет. Проблема в том, что создание этих систем — сложная и финансово емкая задача. Но работы по этим проектам продолжаются, потому что от этого зависит наше стратегическое завтра.

Эксперт отметил, что «Кинжалы» и «Цирконы» в неядерном оснащении могут применяться в специальной военной операции. А всё остальное — это системы ядерного сдерживания.

— От Украины и других государств такого рода мы можем защищаться ударами неядерных систем, — пояснил он. — А от вероятности нападения любых других держав, в том числе ядерных, Россию защищает ядерный зонтик из этих новейших систем, к которым в ближайшие несколько лет добавятся «Буревестник» и «Посейдон».


В полной готовности

Владимир Путин, говоря о стратегических ядерных силах, заявил, что они «находятся в состоянии полной боевой готовности к гарантированному применению».

Чуть ранее, 2 февраля, глава государства заявлял, что стратегические ядерные силы страны обновлены на 95%, а их морская составляющая — почти на 100%.

СЯС включают в себя три компонента. Морская составляющая представлена новейшими подводными стратегическими крейсерами проекта 955 «Борей» и 955А «Борей-А». Они несут на борту межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».

Атомный подводный крейсер «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А» во время торжественной церемонии подъема военно-морского флага на АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Ракетные войска стратегического назначения представляют наземную компоненту. Основу их группировки составляют подвижные грунтовые комплексы РС-24 «Ярс». Ракета «Ярса» несет шесть боеголовок малого класса мощности. Комплекс оснащен современной системой управления, которая обеспечивает ему высочайшую точность и возможность применения по скоростным настильным траекториям.

В основе воздушной компоненты — стратегические сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160. Это самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу.

Справка «Известий»

Ранее, подводя итоги 2023 года, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.

Оборонно-промышленный комплекс РФ выполнил план по поставке российским войскам новой техники на 98,8%.

В 2023 году армия России получила более 100 новых и отремонтированных самолетов, 150 вертолетов, 3,5 тыс. беспилотников, а флоту поставлено свыше 7,7 тыс. единиц средств поражения, включая крылатые ракеты морского базирования большой дальности «Циркон», «Калибр» и «Уран».


Роман Крецул

Юлия Леонова

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