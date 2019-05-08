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08.05.2019
Российская газета

Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США

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Источник изображения: rg.ru

Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила концепцию гиперзвуковой ракеты (Hypesonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC), предназначенной для палубного истребителя F-35C. Новое оружие должно быть готово до конца года.

Согласно представленной графической модели самолет-невидимка получит две ракеты, по одной под каждым крылом, сообщает The Drive. Контракт на разработку HAWC на сумму порядка 928 миллионов долларов был заключен Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) в апреле прошлого года.

Как следует из названия, ракета будет иметь скорость свыше 5 Махов, а в качестве окислителя в двигателе будет использоваться атмосферный кислород. В DARPA пояснили, что для разгона HAWC будет использовать ракетный ускоритель, после чего к работе подключится высокоскоростной двигатель, обеспечивающий скорость до 10 Махов.

Подобно другому гиперзвуковому оружию, HAWC может маневрировать в полете. Разработчики поясняют, что эта ракета - прототип для будущего более совершенного гиперзвукового оружия с воздушным запуском. Согласно финансовым планам DARPA, оно должно быть разработано в 2020 году.

Предположительно, HAWC может быть использован не только F-35C, но и другими истребителями ВМФ - например, F/A-18E/F Super Hornet. Варианты ракеты в перспективе могут подойти Boeing P-8 Poseidon, B-1 Lancer и т.д.

Первый полет HAWC должен произойти после 1 октября этого года. В течение года после этой даты запланировано несколько летных испытаний.


Майя Бирюкова

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Страны
США
Продукция
F-18
F-35C
P-8 Poseidon
Super Hornet
В-1В Lancer
Компании
Boeing
DARPA
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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