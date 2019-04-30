Ядерный "Орлан": на что способны самые крупные ударные крейсеры в мире

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Рекордное водоизмещение в 25 тысяч тонн, ядерная силовая установка, мощнейшее ракетное и артиллерийское вооружение — ровно 30 лет назад, 29 апреля 1989-го, на воду спустили последний из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта "Орлан". На сегодня в составе ВМФ России осталось два таких корабля. О том, для каких целей их строили и что ждет этот проект в будущем, — в материале РИА Новости.

Атомные исполины

Идея создания атомного надводного флота возникла в СССР в середине 1950-х. Предполагалось, что ВМФ получит 8000-тонный крейсер с практически неограниченной дальностью хода. Однако стремительное развитие подводного атомного флота США скорректировало планы советского командования. Для борьбы с многочисленными субмаринами, несущими крылатые и баллистические ядерные ракеты, формировались целые противолодочные соединения. Чтобы их эффективно защитить, требовался еще более крупный корабль. Промышленности поручили построить крейсер водоизмещением 25 тысяч тонн, который мог бы нести на борту все виды морских вооружений — ракетное, зенитное, противолодочное и артиллерийское. Проекту присвоили шифр 1144 "Орлан".

Первый из четырех в серии тяжелых атомных крейсеров ТАРКР "Киров" (с 1992-го — "Адмирал Ушаков") заложили в 1973-м на мощностях Северного ПКБ. "Киров" не имел прямых аналогов и стал самым крупным неавианесущим кораблем в мире. У американцев тоже имелись атомные надводные корабли, однако гораздо скромнее по размерам — к примеру, водоизмещение крейсеров типа "Вирджиния" составляет всего 11 тысяч тонн.

Крейсер "Петр Великий" в водах залива Стрелок. Архивное фото Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Второй "Орлан" ТАРКР "Фрунзе" (с 1992 года — "Адмирал Лазарев") вступил в строй в декабре 1980-го, третий — ТАРКР "Калинин" (с 1992 года — "Адмирал Нахимов") — в 1988-м. Постройка и передача флоту последнего корабля серии "Петр Великий" затянулись более чем на десять лет. Его заложили в 1986-м, а на ходовые испытания в условиях Крайнего Севера корабль вышел в 1996-м. В состав ВМФ его передали только в 1998-м. Задержки вызваны развалом СССР, сменой приоритетов руководства страны и катастрофической нехваткой финансирования.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" Источник изображения: © РИА Новости / Олег Ласточкин

Плавучий арсенал

Главный ударный аргумент "Орлана" — два десятка ядерных или обычных сверхзвуковых крылатых ракет "Гранит". Каждая ракета весит семь тонн и способна на 600 километров забросить фугасный заряд массой 750 килограммов или ядерную боеголовку мощностью 500 килотонн. Основное предназначение "Гранита" — уничтожение авианосных ударных группировок противника. Однако можно обстреливать и береговые цели.

За воздух отвечает противовоздушный комплекс С-300Ф "Форт" с сотней зенитных ракет. Готов одновременно обстреливать шесть воздушных целей и сопровождать двенадцать. Основа второго эшелона ПВО — система "Кинжал" с боезапасом в 128 ракет. Уничтожает ракеты, которым удалось прорваться через зону покрытия "Форта".

На третьем, самом ближнем рубеже обороны, — шесть зенитно-артиллерийских комплексов "Кортик", универсальная спаренная 130-миллиметровая пушка и восемь шестиствольных 30-миллиметровых автоматов со скорострельностью шесть тысяч выстрелов в минуту. Для субмарин противника — два противолодочных комплекса "Водопад". Столь мощного вооружения нет ни на одном крейсере мира. Чтобы им управлять и обслуживать системы корабля, требуется экипаж, по численности сопоставимый с населением небольшого города, — 1100 офицеров, мичманов и матросов.

Учения Северного флота Источник изображения: © РИА Новости / Служба информации и общественных связей ВМФ России

Морские стратеги

По словам экс-командующего Северным флотом Вячеслава Попова, знакомым с "Петром Великим" не понаслышке, корабли такого класса крайне необходимы российскому ВМФ. "Основное предназначение — уничтожение морских целей, — объяснил адмирал РИА Новости. — При этом очень мощная противовоздушная оборона. В боевом ордере крейсер выполняет роль опорного корабля ПВО. А ядерная энергетическая установка расширяет возможности, по сути, до бесконечности. Кроме ракетного оружия, очень мощная противолодочная, противоторпедная и противоминная оборона. Это настолько универсальный корабль, что подобраться к нему и уничтожить его практически невозможно. Я много раз выходил на нем в море и видел, как эффективно работает система ПВО, как сбивают сверхзвуковые ракеты".

Такие корабли, добавил Попов, имеют огромное политическое значение. "Флот, в отличие от остальных видов Вооруженных сил, способен и в мирное время выполнять задачи, не нарушая границ, международных правил и договоров, — отметил адмирал. — В целом Мировой океан нейтрален, за исключением небольших полос территориальных вод и экономических зон. Наши корабли готовы демонстрировать флаг, свое присутствие в любой точке Мирового океана. Крейсер, эсминец или фрегат может зайти практически в любой порт мира. Вряд ли удастся представить визит дружбы, например, Кантемировской танковой дивизии или какой-то гвардейской мотострелковой дивизии. А флот ходит в любую точку мира и обладает колоссальным значением как инструмент внешней политики России".

Сегодня в ВМФ России два "Орлана". "Петр Великий", флагман Северного флота, успешно выполняет задачи боевой службы. "Адмирал Нахимов" проходит глубокую модернизацию и ремонт, которые, по планам Минобороны, завершатся до 2021-го. Еще один корабль ТАВРК "Адмирал Лазарев" законсервирован. Российские и зарубежные СМИ уже сообщали, что в ходе модернизации "Орланы" могут вооружить новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", ракетными комплексами "Оникс" и "Калибр".