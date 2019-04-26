ДЭПЛ "Старый Оскол" ЧФ совершает переход на судоремонтное предприятие на северо-западе России для планового ремонта

Построенная для ВМФ России на ОАО "Адмиралтейские верфи" большая дизель-электрическая подводная лодка Б-262 "Старый Оскол" (заводской номер 01672) проекта 06363 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 06.03.2015.

ЦАМТО, 25 апреля. Подводная лодка "Старый Оскол" Черноморского флота проходит черноморские проливы в рамках перехода на судоремонтное предприятие на северо-западе России для планового текущего ремонта.

При прохождении проливных зон подводные лодки флота, наряду с надводными кораблями и судами обеспечения, действуют в строгом соответствии с международным правом.

Справочно:

Начиная с 2015 года, в состав ЧФ была введена серия подводных лодок (ПЛ) проекта 636.3.

Согласно требованиям руководящих документов по эксплуатации ПЛ, текущий ремонт для поддержания их технического состояния проводится регулярно.

С целью проведения проверки конструкторских расчетов по применению новых материалов и оборудования при строительстве серии ПЛ данного проекта спланирована проверка их эксплуатационных качеств в условиях климатической зоны с более высокими температурами на полный годовой цикл эксплуатации. Для этого ПЛ "Старый Оскол" до убытия на текущий ремонт в одно из судоремонтных предприятий на северо-западе России проведет проверки ряда систем жизнеобеспечения в южных широтах, сообщает пресс-служба Южного военного округа.