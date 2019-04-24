Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
В Санкт-Петербурге заложили два новых фрегата проекта 22350. В церемонии закладки кораблей принял участие президент России Владимир Путин.
Источник изображения: topwar.ru
Как сообщается, президент России прибыл на судостроительный завод "Северная Верфь", где принял участие в торжественной церемонии закладки двух серийных фрегатов проекта 22350 - "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Глава государства установил закладную доску фрегата "Адмирал Амелько", а закладную доску фрегата "Адмирал Чичагов" установили совместно вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Сразу же после церемонии закладки фрегатов на "Северной верфи" прошла стыковка блоков корпуса головного корвета проекта 29386 "Меркурий". Корабль получил название в честь брига "Меркурий", который в мае 1829 года в ходе русско-турецкой войны одержал победу в неравном бою с двумя линейными кораблями и был удостоен за этот подвиг кормового Георгиевского флага.
Также российский президент поучаствовал в режиме видеоконференции в церемонии закладки двух больших десантных кораблей проекта 11711 "Иван Грен" на верфях Прибалтийского завода "Янтарь" в Калининграде. Здесь будут строить для ВМФ РФ БДК "Василий Трушин" и "Владимир Андреев".
Во время закладки кораблей российский президент заявил, что рассчитывает на то, что намеченные сроки строительства вновь закладываемых кораблей в РФ будут выдержаны, поскольку это имеет огромное значение для обороноспособности страны.
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В противном случае, если их размазать по флотам и перемешать, то они сгниют у причалов и в доках судоремонтных заводов, которые не смогут освоить такое разнообразие проектов, а командование флотов не сможет формировать более менее однородные группировки кораблей.
Для ЧФа и БФа эти корабли (что в базовом, что в усовершенствованном варианте) избыточны.
Там верх пирамиды, это 11356, которые при решении проблем с отечественными ГЗТА можно дозаложить в количестве пяти - еще одного для Черноморского и четырех для Балтийского.
Конечно, это будет не идеал, но пожалуй, это наиболее рациональный и доступный вариант из всех гипотетических.
Если нет возможности строить однотипные корабли для всех флотов, то хотя бы следует их распределить небольшими, но однотипными группами на каждый из флотов.
Это максимально повысит боеготовность (от быстрой замены экипажей, до среднего ремонта, который СРЗ освоят, занимаясь кораблями одного проекта в каждом классе (фрегат, корвет, БДК) и до оперативности и слаженности боевого применения (когда КУГ формируется хотя бы из трех-четырех однотипных кораблей).
Если же на каждом флоте будет по одному уникальному кораблю и не найдется второго, который был бы с ним унифицирован, то это будет выставка умирающего металлолома.
Будет невозможно ни заменить экипажи (без длительного переобучения), ни быстрого ремонта (потому что промышленность запутается в различиях) ни однообразного применения (потому что у каждой единицы будет своя скорость и свое вооружение).
Не мешало бы достраивать боевые корабли,строительство которых было начато ,а не продавать их Индиям и не резать на иголки...Индиям и не продавали 22350, для Индии специально создали 11356 - вот как раз этот суррогат не надо было себе покупать вообще, надо было 22350(М) во всех случаях покупать. Но случилась задержка с 22350 - пришлось и себе тоже брать суррогатный 11356. Хотя по мне, так лучше бы подождали немного и купили 22350М вместо всех 11356 - корабли ведь служат много десятков лет и на этом фоне подождать всего несколько лет, не такая уж и проблема.
Даже у Польши на вооружении современные бронетранспортёры (с 2:50), а у нас до сих пор БТР-82А, слегка модернизированный ещё советский БТР-80 с символической защитой, внутри которой никто не хочет ездить:
Они их покупают партиями для постановки на вооружение, это не парадная бронетехника.
по броне и тп-советую глянуть на Сирию-там далеко не парад.
и броня многая там обкатку проходит.
Они их покупают партиями для постановки на вооружение, это не парадная бронетехника.если бы они их сами производили.............
пару лет как парад у нас был и их показали и уже подай новую технику по все части и в.округа.
погугли сколько у нас обт т-72\90 бтр 80 бмп 2-3 и тп сейчас в частях.а сколько замаринованно...............старые выводят-новые ставят на вооружение-в этом смысл обновления.
это тебе не айфон поменять.
эа сим откланиваюсь-у меня осталься 1 коментарий.
насчёт Бёрков и 22350-я бы сравнил количество ячеек в УВП для ракет.. монстр не нужен....но залп 8 ракет маловат.С чего 8-то?
Как сообщило 17 марта 2019 года информационное агентство ТАСС, Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) приступило к разработке конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые будут нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр"
Источник добавил, что "в арсенал кораблей также будут входить гиперзвуковые ракеты "Циркон".https://bmpd.livejournal.com/3573462.html
Больше надо клепать кораблей серии 22350М и на разных заводах, а не делать пару атомных монстров (не хватит ведь денег на большее) проекта 23560. При большой серии и себестоимость единицы будет падать. Ну может сделать 22350М2 с увеличенным до 9 тыс. тонн водоизмещением, как это сделали американцы с "Арли Бёрк" новых серий.
по броне и тп-советую глянуть на Сирию-там далеко не парад.Во-первых, многая - это какая? Я что-то ничего не слышал там ни про "Армату" (Т-14, Т-15, Т-16), ни про "Курганец", ни про "Бумеранг", даже про Т-90М ничего не слышно, одно старьё там "обкатывают". Ну вроде как каких-то роботов "обкатали", но как их обкатывали - большой вопрос, т.к. похоже они ни в одном бою ни разу не были, т.к. с их защитой первый же старенький РПГ с нетандемным выстрелом превратил бы их в хлам, ну или ДШК. Во-вторых, суть в том, что армии нужна новая бронетехника не в гомеопатических дозах (подписали контракт на 132 Т-14 и Т-15 в непонятном соотношении), а в ощутимых, которые могут влиять на ситуацию, хотя бы как заявляли изначально: 2300 штук Т-14.
и броня многая там обкатку проходит.
если бы они их сами производилиКонечный смысл - вооружённость армии современными типами вооружений, а кто его произвёл - это уже отдельная тема, вторичная. У них вот есть современная бронетехника, у нас - модернизированный хлам, а что-то новое - только на парадах и выставках и уже который год и это обидно.
старые выводят-новые ставят на вооружение-в этом смысл обновления.Где новые-то? Поднимите мне веки! Контракт аж 30 штук Т-90М что ли, из которых 20 модернизированые и 10 новой постройки? Это не обновление, это... не хочу нецензурно выражаться.
это тебе не айфон поменять.Ну вот какие-то поляки поменяли, а мы, крутые такие, так и ездим на технике советской разработки, в лучшем случае с незначительными дополнениями (поставили белорусский тепловизор "Сосна-У" с давно устаревшей французской матрицей), изменениями. Айфоны каждый год меняют, а тут и за 30 лет не могут поменять. Я ж не предлагаю каждый год менять - причём тут айфоны?
Ну вот какие-то поляки поменяли, а мы, крутые такие, так и ездим на технике советской разработкиПолякам хватит 1 Ярса и бронетехнике их.........если сунутся.
РФ не попуасия-танковые бои мы не ждём.
обсуждаем вроде флот)
Как сообщило 17 марта 2019 года информационное агентство ТАСС, Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) приступило к разработке конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые будут нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр"вот спустят на воду первый отмодериный 22350 с УВП 48 яч я соглашусь што ЭМ не нужен.................
Цитата
Источник добавил, что "в арсенал кораблей также будут входить гиперзвуковые ракеты "Циркон".
запихнуть в нос 22350 48 ракет вместо 8 это построить новый корабль. а как он будет в проэкте записан .....22350мммммммм без разницы-лиш бы был.
предел модернизации 22350 это + 1 УКСК на 8 яч-корабль не резиновый.