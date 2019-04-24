Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"

В Санкт-Петербурге заложили два новых фрегата проекта 22350. В церемонии закладки кораблей принял участие президент России Владимир Путин.

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Как сообщается, президент России прибыл на судостроительный завод "Северная Верфь", где принял участие в торжественной церемонии закладки двух серийных фрегатов проекта 22350 - "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Глава государства установил закладную доску фрегата "Адмирал Амелько", а закладную доску фрегата "Адмирал Чичагов" установили совместно вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Сразу же после церемонии закладки фрегатов на "Северной верфи" прошла стыковка блоков корпуса головного корвета проекта 29386 "Меркурий". Корабль получил название в честь брига "Меркурий", который в мае 1829 года в ходе русско-турецкой войны одержал победу в неравном бою с двумя линейными кораблями и был удостоен за этот подвиг кормового Георгиевского флага.

Также российский президент поучаствовал в режиме видеоконференции в церемонии закладки двух больших десантных кораблей проекта 11711 "Иван Грен" на верфях Прибалтийского завода "Янтарь" в Калининграде. Здесь будут строить для ВМФ РФ БДК "Василий Трушин" и "Владимир Андреев".

Во время закладки кораблей российский президент заявил, что рассчитывает на то, что намеченные сроки строительства вновь закладываемых кораблей в РФ будут выдержаны, поскольку это имеет огромное значение для обороноспособности страны.