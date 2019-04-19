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19.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Морская группа НАТО во главе с эсминцем США вошла в Балтийском море

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Источник изображения: U.S. Navy/D. L. "Paul" Farley/wikipedia.org

Российские корабли следят за действиями военно-морской группы Североатлантического альянса в составе эсминца ВМС США "Грейвли", фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании, вошедших в акваторию Балтийского моря 18 апреля, сообщил Национальный центр управления обороной России.

"18 апреля в акваторию Балтийского моря совершила заход военно-морская группа НАТО в составе эсминца УРО ВМС США "Грейвли", фрегатов УРО ВМС Польши "К.Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон", – говорится в сообщении, передает РИА "Новости".

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтфлота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО.

В назначенных районах организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также самолетов морской авиации.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Испания
Польша
Россия
США
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Продукция
Бастион
Проекты
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