Черноморская контратака НАТО: корабли Альянса и тревога России (Gazeta Polska, Польша)

Североатлантический альянс наконец-то отреагировал на российскую экспансию в Черном море, пишет "Газета Польска". НАТО взяла курс на наращивание присутствия альянса в Черном море, объясняя это тем, что намерена обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив. И, конечно же, обвиняя Россию в том, что она считает Черное море своим внутренним морем. В Москве на эти решения отреагировали жестко.

25 марта в Черное море вошла группа кораблей НАТО, состоящая из голландского эсминца "Эвертсен", фрегатов "Торонто" (Канада), "Санта Мария" (Испания) и "Гелиболу" (Турция), а также французского топливозаправщика. Это Вторая постоянная военно-морская группа НАТО - группировка с меняющимся составом, которая отвечает за Средиземное море (Первая группа действует в Атлантическом океане). Альянс впервые за много лет настолько четко обозначил свое военное присутствие в Черном море, которое Россия с 2014 года постепенно превращает в свое "внутреннее озеро".

Черноморский пакет

Отправляя свои корабли в Черноморский регион, НАТО пришлось принимать во внимание ограничения, которые накладывает Конвенция Монтре. Согласно ней, в мирное время срок пребывания в этих водах военных кораблей из нечерноморских стран ограничен 21 сутками. Также таким государствам запрещается вводить в Черное море подводные лодки и эсминцы, а общий тоннаж их кораблей, которые там находятся, не должен превышать 30 тысяч тонн.

Генерал Бен Ходжес, считает, однако, что НАТО может предпринять ряд шагов к укреплению своей позиции на этом направлении конфронтации с Россией, не нарушая при этом Конвенцию Монтре. В частности, он предлагает создать региональную штаб-квартиру Альянса в Черноморском регионе - в Румынии.

Корабли Второй постоянной военно-морской группы посетили грузинский порт Поти и украинскую Одессу, а также приняли участие в учениях "Морской щит-2019". Разумеется, за ними сразу же начали следить российские силы: разведывательный корабль "Иван Хурс" и патрульный корабль "Василий Быков". "Незваных гостей" также взяли на прицел береговые ракетные комплексы "Бастион", размещенные в Крыму и Краснодарском крае.

1 апреля в Одессу прибыл канадский фрегат "Торонто", позже в порт пришел испанский фрегат "Санта Мария": они приняли участие в совместной тренировке с украинскими силами "Пассексс" (название недвусмысленно отсылает к проблеме судоходства в Керченском проливе). Украинский флот отрабатывал взаимодействие с кораблями НАТО в рамках адаптации вооруженных сил Украины к натовским стандартам. Потом в нейтральных и румынских территориальных водах прошли учения "Морской щит". В период с 5 до 13 апреля в них было задействовано 2 тысячи военных, 14 кораблей из Румынии и 6 кораблей из Болгарии, Канады, Голландии и Турции. Действия Второй постоянной военно-морской группы стали результатом принятых в НАТО стратегических решений: операция была первым шагом к претворению в жизнь положений официально утвержденного несколькими днями позже "черноморского пакета".

С 2014 года Альянс считал приоритетом Балтийское море, но сейчас он наконец заметил угрозу на юге (Румыния уже не первый год призывала отреагировать на российскую экспансию), о существовании которой напомнило произошедшее в ноябре прошлого года задержание украинских кораблей в районе Керченского пролива. Их экипаж сейчас находится под стражей в Москве.

4 апреля министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали пакет мер, способствующих наращиванию присутствия Альянса в Черном море. Они должны позволить более эффективно следить за ситуацией в регионе и увеличить объем помощи Грузии и Украине. Речь идет, в частности, о подготовке украинских и грузинских военно-морских сил, а также береговой охраны, визитах натовских кораблей, военных учениях и эффективном обмене информацией. "Черноморский пакет" предусматривает усиление разведки, в том числе воздушной, а также отправку в Черное море большего количества натовских кораблей. Как отметила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон (Kay Bailey Hutchison), наращивание военного присутствия Альянса в Черном море призвано гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.

Стратегия "mare nostrum"

В Москве высказывание американского дипломата сочли "побуждением Киева к новым провокациям". В свою очередь, на решение НАТО незамедлительно отреагировал Совет Федерации, принявший заявление, в котором он попытался напугать Украину. "Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив - это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечен и Альянс", - говорится в этом документе.

Не заставила себя ждать и военная реакция. 5 апреля российские корабли в ходе учений в Черном море произвели стрельбы противокорабельными ракетами по надводным целям. В мероприятии были задействованы катера "Ивановец" и "Р-60". Они при помощи ракет "Москит" наносили удары по изображающим группу кораблей противника объектам, которые находились на расстоянии более 30 морских миль. Во время учений полигон закрыли для движения гражданских кораблей. Российские генералы пугают, что с кораблей НАТО можно нанести прицельный удар по резиденции Путина в Сочи. Однако в первую очередь речь идет о Керченском проливе.

Хотя Азовское море - это внутреннее море двух государств, и поэтому НАТО даже не задумывается о переброске туда своих сил, в Москве нагнетают истерию, утверждая, что уже существуют планы отправки натовских кораблей в Мариуполь и Бердянск. За день до появления в Черном море эскадры Альянса российский флот, авиация и пограничная служба ФСБ провели учения, на которых отрабатывался захват "иностранных судов", пытающихся войти в Керченский пролив. С российской точки зрения самое важное в "черноморском пакете" - не активизация сотрудничества НАТО с Грузией или укрепление потенциала Румынии и Болгарии, а взаимодействие Альянса с Украиной и появление натовских кораблей в украинских портах. Эти действия могут помешать россиянам блокировать украинцам выход в открытые воды из таких портов, как, например, Одесса, и тем более из Азовского моря, которое Россия последовательно превращает в "mare nostrum".

Москва с 2014 года старается ограничить торговые возможности украинских портов на Азовском море, а в последнее время все чаще можно услышать, что если нас ждет новое военное столкновение на суше, то это будет российская попытка захватить Мариуполь и Бердянск вместе с полосой земли, соединяющей Донбасс и Крым. Россия могла бы добиться своей давней цели - получить сухопутный коридор на полуостров (это, разумеется, позволит дополнительно закрепить российское присутствие как в самом Крыму, так и во всей этой части Черного моря).

Однако сейчас Кремль заинтересован прежде всего в сохранении стратегического маршрута - пути, по которому корабли Каспийской флотилии могут попасть в открытое море. На Западе в течение многих лет не уделяли этому формированию особого внимания, считая его обычным подразделением береговой охраны, запертым в Каспийском море. Ситуация изменилась в 2015 году, когда несколько кораблей флотилии (нужно напомнить, что это пятое крупное самостоятельное образование в ВМФ России, в который входят также известные нам Балтийский, Черноморский, Северный и Тихоокеанский флот) нанесли удар по целям в Сирии крылатыми ракетами "Калибр".

В этом году шесть кораблей Каспийской флотилии усилили российскую группировку в Азовском море. Они движутся из Каспийского моря по Волге и по Волго-Донскому каналу, попадают по Дону в Азовское море, а далее через Керченский пролив заходят в Черное. Потом они могут пройти через Босфор в Средиземное море. С некоторых позиций на Каспии россияне способны наносить удары по точкам на Ближнем Востоке, как они сделали это несколько лет назад, но чтобы поражать цели, находящиеся дальше к западу, кораблям нужно зайти в Черное, а еще лучше в Средиземное море.

Украинская база в Бердянске, в укреплении которой поможет НАТО, будет представлять для стратегически важного маршрута движения российских военных кораблей серьезную угрозу. Если Москва раздумывает о дальнейшей морской экспансии и укреплении позиции в Средиземном море (в частности, поэтому она старается поддерживать тесные контакты с контролирующей Босфор и Дарданеллы Турцией), ей нужно получить полный контроль над Керченским проливом и заблокировать процесс наращивания украинского потенциала в Азовском море. Расширенное присутствие сил НАТО этим планам, несомненно, помешает.

Антоний Рыбчиньский (Antoni Rybczyski)

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