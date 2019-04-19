Балтфлот организовал слежение за группой кораблей НАТО

Организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также самолетов морской авиации

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Силы Балтийского моря вышли на дежурство в связи с заходом в Балтийское море в четверг группы из четырех кораблей НАТО. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

В ее состав входят эсминец ВМС США "Грейвли" и фрегаты ВМС Польши "К. Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон".

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО. В назначенных районах организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", самолетов морской авиации", - говорится в сообщении.

С начала года силы Балтфлота уже неоднократно приступали к подобным действием в связи с появлением на Балтике кораблей НАТО. Так, 21 января 2019 года эсминец "Грейвли" совместно с однотипным эсминцем "Портер" класса "Арли Берк" уже заходил в Балтийское море. Тогда за американскими кораблями следили корветы Балтийского флота "Бойкий" и "Сообразительный". 26 февраля "Грейвли" вновь зашел на Балтику.