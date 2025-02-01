Шоковая терапия для Запада



Растущий китайский флот призван изменить ситуацию на Тихом океане. Фото Reuters. Растущий китайский флот призван изменить ситуацию на Тихом океане. Фото Reuters.

Усиление позиций России и Китая на мировой арене застало врасплох Вашингтон и Брюссель

Резкое обострение отношений между Россией и Западом породило ощущение того, что между ними возможно прямое военное столкновение. Ожидание этого столкновения и нынешнее как бы "предвоенное" состояние привели к рождению целого ряда причудливых концепций, которые якобы описывают текущее положение вещей и вероятное будущее столкновение.

НОВОЕ - ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

В частности, неким общим местом стал термин "гибридная война". Пропагандисты обеих сторон уже тысячи раз повторили фразу типа "Россия (Запад) ведет против Запада (России) гибридную войну". При этом у гибридной войны нет даже строгого определения. Чаще всего под этим подразумевается некое сочетание классической войны, мятежевойны, информационной (в том числе кибернетической), экономической войн и дипломатии. Также сюда принято включать "войну без объявления войны". При этом совершенно непонятно, что здесь нового и для чего понадобилось выдумывать звучный, но бессмысленный термин?

Что нового, например, в сочетании классической войны с мятежевойной, в поддержке своих партизан и "чужих" сепаратистов? Не таким ли сочетанием была война против Наполеона, в которой русская армия использовала армейские партизанские отряды и поддерживала крестьянские, а англичане поддерживали испанских партизан?

Чрезвычайно широко все воюющие стороны использовали сочетание классической войны с мятежевойной во время Второй мировой. В частности, СССР и Япония между собой не воевали, при этом, однако, засылали друг к другу диверсионные группы и вполне открыто выращивали у себя партизан-сепаратистов (японцы – из русских эмигрантов, СССР – из китайцев и корейцев). После Второй мировой подобные вещи вообще стали абсолютной нормой. Как и война без ее объявления. А после Корейской войны вообще, кажется, никто никому войну официально не объявлял, хотя войн было сотни.

Если же вернуться в XIX век, то можно вспомнить, что одновременно с Отечественной войной 1812 года Россия вела войну с Персией (1804–1813). Против Наполеона Россия и Великобритания были союзниками, при этом, однако, Лондон вполне открыто поддерживал Персию против России. Во время многолетней Кавказской войны те же Великобритания, Персия, а также Турция весьма активно поддерживали горцев против России, не объявляя ей при этом войну и даже не разрывая дипломатических отношений. Если пройтись по всей мировой истории без хронологических и географических ограничений, подобных примеров можно будет привести многие сотни.

Что нового в информационной и психологической войне? Сколько есть война традиционная, столько она дополняется войной информационной и психологической. Это настолько очевидно, что даже нет смысла что-то доказывать. В последние полтора века в этой сфере произошло четыре качественных скачка с появлением сначала массовой печатной прессы, затем радио, затем телевидения и, наконец, Интернета вместе с различными мобильными устройствами. В сочетании с социальными трансформациями и глобализацией это создало огромные новые возможности, позволяя воевать не только без объявления войны, но и без стрельбы вообще. Ну так ведь и военная техника за тот же период прошла через массу качественных скачков и технологических революций, только от этого война не перестала быть войной.

И уж совсем абсурдно видеть новизну в использовании в войне экономических и дипломатических методов. Например "континентальная блокада Англии" Наполеоном не была экономической войной? А взаимное забрасывание друг друга фальшивыми деньгами противника во время Второй мировой войны (особенно активно этим занимались англичане и немцы)? А политика "выжженной земли", проводимая отступавшими немцами на территории СССР? Тут примеров в мировой истории даже не сотни, а тысячи. А дипломатия – это просто по определению неотъемлемая часть войны.

Таким образом, ничего принципиально нового в нынешних войнах нет, поэтому термин "гибридная война" не имеет никакого смысла либо надо заявить, что практически все войны в истории человечества были гибридными. Что опять же делает термин бессмысленным, поскольку если некий признак присущ всему данному типу объектов, то выделять его нет необходимости. "Гибридная война" – это примерно то же, что "одноглавый человек". На самом деле, это не более чем звучный пропагандистский штамп, активно используемый обеими сторонами в нынешней ожесточенной информационной войне.

КОНЦЕПЦИЯ "ЗАПРЕТНОЙ ЗОНЫ"

Пожалуй, еще более причудливой является концепция А2/АD (anti-access and area denial), то есть запрет доступа силам противника в некую пространственную область с помощью комплекса различных вооружений. Как и гибридную войну, А2/АD придумали на Западе. При этом на обвинение в ведении гибридной войны Россия немедленно ответила Западу зеркально (то есть в стиле "сам дурак"). Что касается А2/АD, то Запад приписывает использование данной концепции именно России (в меньшей степени Китаю и Ирану, они в данной статье затронуты не будут), которая не отвечает на это никак. Ибо у нас нет даже адекватного терминологического эквивалента, подобная концепция полностью отсутствует в отечественном военном дискурсе.

С точки зрения западных военных и гражданских аналитиков, Россия в рамках А2/АD создает некие специальные зоны, в которые силам НАТО будет крайне сложно проникнуть: данные зоны насыщены ОТРК "Искандер", береговыми ПКРК "Бастион", ЗРС С-300ПМ и С-400, различными средствами РЭБ. Подобными зонами на Западе считают в первую очередь Крым, Калининградскую область, район Мурманска–Североморска и российские базы на северо-западе Сирии. Также к зонам А2/АD относят обе столицы, Петропавловск-Камчатский, район Владивосток–Находка, ряд районов в Арктике, иногда также Новороссийск и Новосибирск.

Очевидно, данная концепция (если считать ее существующей) является чисто оборонительной. В связи с этим натовским аналитикам надо было объяснить самим себе, почему это плохо. Объяснение нашлось, разумеется, в том, что из этих зон либо под их прикрытием Россия будет совершать все новые агрессии. То, что Россия всегда совершала, совершает и будет совершать агрессии, считается на Западе аксиомой, не подлежащей какому-либо обсуждению. Ближайшими жертвами российской агрессии должны пасть страны Балтии (это уже тоже почти аксиома). Кроме того, Россия должна захватить еще и шведский остров Готланд в Балтийском море. Зачем он Москве нужен – не совсем ясно. Возможно, просто из исторической любви к агрессиям. Или чтобы создать еще одну зону А2/АD (видимо, это новая русская народная забава). Есть и совершенно феерическое объяснение – чтобы обеспечить функционирование газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", который еще не построен. То есть Россия захватит три страны Балтии (члены НАТО и ЕС) и кусок Швеции (член ЕС и хоть и не член, но близкий союзник НАТО), чтобы успешно продавать газ другим членам НАТО и ЕС! Весь этот дикий бред совершенно серьезно обсуждается людьми с научными степенями и генеральскими званиями.

Между тем нельзя не отметить того факта, что на протяжении всей военной истории каждая воюющая сторона в любой войне только тем и занималась, что старалась запретить противнику доступ на любые контролируемые территории вообще и на критически важные для обороны – в особенности. Увидеть в этом новизну в чьих-либо действиях сегодня можно либо от полной некомпетентности, либо от полного отчаяния, либо вследствие острой формы паранойи.

Несложно заметить также и то, что большинство наших зон А2/АD (точнее, того, что таковыми объявлены) – это военно-морские базы (ВМБ) российского ВМФ. Они заведомо требуют усиленной обороны с моря, суши и с воздуха – так тоже было всегда. У России есть большой и довольно печальный вековой (с середины ХIХ века до середины ХХ века) опыт осад своих ВМБ с суши и атак на них с моря, а потом и с воздуха: две обороны Севастополя, набег англо-французской эскадры на Петропавловск-Камчатский, оборона Порт-Артура, блокада Ленинграда с массированными атаками люфтваффе на Кронштадт. Вторая мировая война дала дополнительный зарубежный опыт очень эффективных атак авиации против ВМБ: англичан против Таранто, японцев против Перл-Харбора. В послевоенный период проблема обороны ВМБ еще более обострилась в связи с подавляющим превосходством ВМС НАТО над ВМФ СССР в надводных кораблях, в первую очередь – в авианосцах. А для постсоветской России добавилась еще одна проблема – Калининградская область, Крым, Камчатка, даже район Владивостока–Находки в той или иной степени изолированы от основной территории страны. Соответственно сильные группировки войск, способные длительное время воевать полностью автономно, должны быть созданы здесь заблаговременно, до начала войны.

Разумеется, практически любая страна еще в мирное время создает группировки войск (особенно – ПВО) для обороны столиц и крупных городов, промышленных и научных центров. Интересно, был ли Лондон во время Второй мировой с его мощнейшей ПВО зоной А2/АD? И была ли таковой в те же годы Мальта?

ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Отдельные западные ученые и военные пытаются сказать, что как гибридная война, так и А2/АD – антинаучный бред. Но их голоса тонут в пропагандистском мейнстриме, превращающем разумных людей в маргиналов.

Почему на Западе рождается в последнее время столько откровенного абсурда, в чем причина деградации его военной аналитики? Очевидно, объяснение лежит в сфере политики и психологии.

После окончания холодной войны и развала СССР Запад успешно убедил самого себя, что он всегда прав и ему теперь все можно ("Россия и Запад остаются антагонистами" – "НВО", 15.12.17). Какое-либо сопротивление Западу с его новой "единственно верной" идеологией (леволиберальной) отныне считалось заведомо невозможным. Оно должно было подавляться либо информационными, политическими и экономическими средствами, либо в крайнем случае – военными методами за счет абсолютного количественного и качественного превосходства (Ирак, Югославия, Ливия). Даже США с их вроде бы гигантской военной мощью начали ориентироваться исключительно на войны с заведомо более слабым противником, неспособным адекватно ответить (\"Почему нам не страшен \"быстрый глобальный удар\" – "НВО", 24.11.17).

Вызов, открыто брошенный Западу Россией и более завуалированно – Китаем и рядом других азиатских стран, привел Запад в состояние шока. Тем более тяжелого, что Запад не способен дать реальный ответ – он сам себя деиндустриализовал и разоружил. Именно этот шок породил такой поток истерики и псевдонаучного абсурда типа гибридной войны и А2/АD. НАТО совершенно не собиралось захватывать силой Калининградскую область и какие-либо другие российские регионы. Но сам факт, что у России появились районы, куда силы НАТО не смогут прорваться, крайне оскорбителен и унизителен для военных альянса. Унизителен вдвойне потому, что Россия обеспечила это не вульгарной "ядерной дубиной", а высокотехнологичным обычным оружием. А ведь НАТО давно убедило себя в том, что уж в этой-то сфере ему нет и никогда не будет равных.

Если учесть отечественную антинатовскую истерию, то ситуация на самом деле выглядит несколько пугающей: обе стороны совершенно неадекватны. Соответственно от них можно ожидать чего угодно. На самом деле, бояться нечего.

Российская неадекватность является кажущейся. В том смысле, что антинатовская пропаганда существует исключительно для сплочения "ширнармасс". Если бы НАТО было тем, чем его представляет отечественный агитпроп, Абхазия, Южная Осетия, Крым, Сирия были бы просто невозможны, альянс ничего этого не допустил бы. То, что Москва на все эти операции пошла и успешно их провела, свидетельствует о том, что в Кремле и Минобороны оценивают "агрессивный империалистический блок" совершенно адекватно.

Неадекватность Запада вполне натуральна, но он принципиально не готов воевать (если речь не идет об избиении тех, кто не может ответить). Леволиберальная идеология исключает такую возможность. Что и подтвердилось в последние четыре года. Паника и истерия по поводу действий России не привели к какому-либо пересмотру программ военного строительства даже в США, тем более – в Европе. От осознания этого паника и истерия лишь усиливаются, но на практические действия они не влияют.

Переброска натовских контингентов в Восточную Европу является актом чисто политическим, поскольку, если исходить из возможности войны с Россией, этих контингентов недостаточно даже для обороны, про нападение просто абсурдно говорить. При этом необходимо отметить еще и то, что все эти части отнюдь не сформированы с нуля, они уже существовали. Их просто переместили из тыла на "фронт", где американские и европейские бойцы стойко переносят тяготы и лишения борьбы с русской агрессией в рижских и варшавских кабаках и других расслабляющих заведениях, а в тылу ничем не заменили. Никакого усиления НАТО не произошло, ибо от перестановки слагаемых сумма не меняется.

ВОЙСКА ОСТАЮТСЯ БЕЗ НОВОГО ВООРУЖЕНИЯ

То же касается и вещей более принципиальных – производства вооружений и техники. Никаких новых, ранее не запланированных программ их закупок после 2014 года в НАТО принято не было. В частности, ни одна натовская страна, включая и США, не возобновила производства танков, хотя понятно, что классическую войну без них вести невозможно. Не закупается никаких дополнительных средств наземной ПВО, хотя в России за последние 10 лет поступило на вооружение более 350 новых самолетов фронтовой авиации и более 200 ударных вертолетов, причем их поступление продолжается, развернуто 11 бригад ОТРК "Искандер", почти все новые подводные лодки и надводные корабли оснащены крылатыми ракетами морского базирования (КРМБ) "Калибр". И даже самолетов у НАТО не добавится, хотя авиация – это "их все".

Так, ни на один новый самолет не увеличились после 2014 года ранее утвержденные программы закупок американского истребителя 5-го поколения F-35 – ни в самих США, ни в европейских странах НАТО, которые собираются его приобретать. А в трех странах планы его закупок даже сократились – в Дании на 10% (с 30 до 27), в Италии в 1,5 раза (со 131 до 90), в Голландии более чем вдвое (с 85 до 37). При этом в ВВС Дании и Голландии никаких боевых самолетов, кроме F-35, иметь не предполагается, все F-16 будут ими списаны.

В европейских странах НАТО реализуется сегодня две программы производства истребителей поколения "4+" – англо-немецко-итальянско-испанский "Тайфун" и французский "Рафаль". По первоначальным планам 1986 года для четырех стран предполагалось закупить 765 "Тайфунов" (по 250 для Великобритании и Германии, 165 для Италии, 100 для Испании). В 1998 году эти планы были урезаны до 232, 180, 121 и 87 самолетов соответственно, то есть всего 620. Производство началось в 2003 году, однако в связи с экономическим кризисом планы были еще раз урезаны до 160, 143, 96 и 73 машин соответственно, всего 472. Сегодня эта программа близка к завершению, при этом пять "Тайфунов" (английский, итальянский, три испанских) уже потеряны в катастрофах. Ни в одной из четырех стран никто даже не заикается о том, чтобы вернуться не то что к первоначальным, но хотя бы к промежуточным планам производства "Тайфунов". Будет реализована лишь программа-минимум, невзирая на гибридную войну и А2/АD.

Еще забавнее ситуация во Франции. В конце 80-х предполагалось приобрести 250 "Рафалей" для ВВС и 86 в палубном варианте для ВМС. В 90-е этот план был сокращен до 212 и 60, а в начале 2000-х – до 132 и 48 самолетов соответственно. Сегодня все 48 палубных "Рафалей-М" произведены, из них самый первый уже отправлен в музей, а еще 4 потеряны в катастрофах. Осталось соответственно 43 – ровно вдвое меньше, чем планировалось в 80-е. Для ВВС было построено 106 "Рафалей-В/С" (из них один "Рафаль-В" уже потерян), но тут Париж почти одновременно получил заказы на "Рафали" от Египта, Индии и Катара. Они стали абсолютным приоритетом, а завод, производящий "Рафали", всего один. Поэтому даже оставшиеся по минимальному варианту 26 самолетов собственные ВВС получат не ранее 2021 года, про расширение же внутреннего заказа не может быть и речи.

Еще в 2005 году для ВМС Франции предполагалось построить 17 фрегатов типа FREMM. Затем планы сократились до 11 кораблей, затем до 8. При этом в середине 2016 года фрегат "Нормандия", уже полностью достроенный, внезапно и стремительно был продан в Египет под названием "Тахья Миср". Будет ли вместо него заказан еще один фрегат или собственный флот "явочным порядком" обойдется уже 7 кораблями вместо 17 – пока неясно.

Таким образом, совершенно реальная боязнь российской агрессии для западных стран не является основанием для подготовки хотя бы к оборонительной войне. Некие шаги по укреплению своих ВС пытаются предпринимать Польша (она давно поняла, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих) и Турция, но первая погоды не делает, а вторая уже давно живет своей жизнью, практически не зависимой от НАТО.

Поэтому напрягаться не надо. Единственное, на что сегодня способен "агрессивный империалистический блок" – порождать удивительные концепции. Возможно, мы еще узнаем из этих концепций о самих себе массу интересного.

Справедливости ради надо отметить, что у нас есть собственная похожая концепция – цветной революции. Под коей подразумевается свержение правящего режима страны (предпочтительно как бы ненасильственными методами или с минимальным насилием), инспирированное некими силами извне этой страны. На самом деле, цветная революция практически ничем не отличается от гибридной войны, это еще один "одноглавый человек". На протяжении всей истории человечества произошли тысячи революций, очень значительная часть которых была либо прямо инспирирована, либо полностью поддержана внешними силами. В частности, к таковым в полной мере относится "Великий Октябрь".

При этом последователи данной концепции, как правило, старательно игнорируют тот факт, что никакое внешнее воздействие не приведет к революции, если для нее нет внутренних предпосылок. Если устранить эти предпосылки, то Госдеп и ЦРУ могут хоть в лепешку разбиться, ничего у них не получится. Это самое эффективное средство борьбы с революциями, на которые не надо навешивать никаких антинаучных пропагандистских эпитетов.

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа