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18.04.2019
ТАСС

Ученые предложили вооружить МКС лазером для борьбы с космическим мусором

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: Роскосмос

По словам Института прикладной физики РАН, таким образом можно переместить потенциально опасные объекты с их первоначальной орбиты

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ученые из Института прикладной физики РАН (ИПФ, Нижний Новгород) предлагают разместить на Международной космической станции (МКС) орбитальный лазер для борьбы с космическим мусором. Об этом говорится в опубликованных тезисах доклада специалистов ИПФ, подготовленного для конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы", которая пройдет 17-19 апреля в Москве.

"В докладе рассмотрены варианты схем орбитального лазера, который, будучи размещенным на Международной космической станции, может оказаться наиболее эффективным способом борьбы с наиболее опасным космическим мусором. Рассматриваемые схемы базируются на использовании волоконных лазеров", - говорится в материалах.

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день перспективными методами борьбы с космическим мусором, по мнению многих ученых, являются бесконтактные методы, в частности, направленное перемещение объекта космического мусора с его первоначальной орбиты за счет воздействия на этот объект ионным потоком или лазерным излучением.

Сотрудники ИПФ напомнили, что космический мусор, как правило, разделяют на три группы, классифицируя его по габаритам: менее 1 см, от 1 до 10 см и более 10 см. "Существующие сегодня технологи позволяют каталогизировать практически все объекты, линейные размеры которых более 10 см. Объекты размером менее 1 см относительно безопасны, поскольку от них существуют способы защиты в виде различных механических приспособлений устанавливаемых в наиболее уязвимых местах космических аппаратов. Поэтому наибольшую неконтролируемую угрозу представляет космический мусор размером 1-10 см", - отмечается в тезисах.

По мнению специалистов, проблема усугубляется двумя тенденциями: увеличением количества запускаемых аппаратов и существенным уменьшением их размеров. Внести такие объекты в каталог гораздо сложнее, а в ряде случаев невозможно. В частности, это касается спутников массой в несколько сотен граммов и размером в несколько сантиметров.

По данным NASA, на сегодняшний день на орбите находятся более 2200 действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора. Всего на орбите Земли на данный момент зафиксировано почти 20 тыс. различных объектов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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