Индонезия подписала с Южной Кореей контракт на строительство еще трех подводных лодок

12 апреля 2019 года, на следующий день после спуска на воду на индонезийском государственном судостроительном предприятии PT PAL в Сурабае первой строящейся в Индонезии по проекту южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200).дизель-электрической подводной лодки Alugoro (бортовой номер "405"), министр обороны Индонезии Рямисард Рьякуду подписал в Бандунге с DSME и PT PAL контракт стоимостью более 1 млрд долл на строительство в Индонезии еще трех таких подводных лодок. Таким образом, общее количество лодок этого проекта в составе ВМС Индонезии будет доведено до шести (с учетом двух первых единиц, построенных в Южной Корее).

Спущенная на воду на индонезийском государственном судостроительном предприятии РТ PAL первая построенная в Индонезии дизель-электрическая подводная лодка Alugoro (бортовой номер "405"). Строительство велось южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) по ее проекту DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200). Теперь Индонезия подписала контракт на постройку на PT PAL еще трех лодок этого проекта. Сурабая, 11.04.2019 (с) Antara

DSME подтвердила подписание контракта с Индонезией в сообщении для биржевых инвесторов, согласно этим данным стоимость контракта составляет 1,162 трлн вон (1,02 млрд долл). Согласно индонезийским источникам, контракт должен быть реализован в течении 77 месяцев с момента подписания (то есть к сентябрю 2025 года), однако DSME называет сроком его окончания март 2026 года.

Как сообщает журнал "Jane's Navy International", по условиям контракта, все три лодки будут строиться (собираться) PT PAL в Сурабае, причем для первой из них DSME построит в Южной Корее четыре из шести корпусных секций, для второй - две секции, а для третьей - толькоо одну секцию (носовую). Остальные секции будут строиться PT PAL. Контракт будет финансироваться в счет кредита, выдаваемого Экспортно-импортным банком Кореи (Korea Eximbank).

Напомним, что в декабре 2011 года по результатам международного тендера корпорация DSME подписала контракт стоимостью 1,1 млрд. долл. на строительство для индонезийского флота первых трех подводных лодок проекта DSME1400 - модифицированного германского проекта 209/1200, по которому она строила для ВМС Южной Кореи в 1980-1990-е годы подводные лодки типа Chang Bogo, и на который имеет лицензионные права. Проект DSME1400 (также обозначается как DSME209) представляет собой модернизацию лицензионного проекта 209/1200 примерно до уровня лодок проекта 209/1400, с соответственно увеличенными длиной (до 61,2 м) и водоизмещением (полное подводное 1400 тонн), по нему строились последние две южнокорейские лодки типа Chang Bogo. Первые две лодки по данному контракту были построены для ВМС Индонезии на предприятии DSMEв Окпо в Южной Корее - Nagapasa (бортовой номер "403", сдана Индонезии 2 августа 2017 года) и Ardadedali (бортовой номер "404", сдана 25 апреля 2018 года).

Третья подводная лодка Alugoro (бортовой номер "405") по контракту 2011 года строится (фактически была собрана из изготовленных DSME секций) на индонезийском предприятии РТ РAL в Сурабае. Постройка ее в Сурабае была начата только в 2016 году, и сейчас официально ввод Alugoro в строй планируется не ранее 2021 года (хотя контрактным сроком был 2018 год).

В начале апреля 2019 года президент PT PAL Будиман Салех заявил, что его предприятие планирует построить еще девять лодок проекта DSME1400.

ВМС Индонезии располагают также двумя подводными лодками оригинальной германской постройки проекта 209/1300 Chakra (бортовой номер "401") и Nanggala (бортовой номер "402"), введенными в строй в 1981 году. Обе эти лодки в 2009-2012 годах прошли средний ремонт на той же DSME в Южной Корее.